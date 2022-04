"A ofensiva começou". Tropas russas entraram em Lugansk e tomaram a cidade de Kreminna

As tropas russas entraram esta segunda-feira em Kreminna, uma cidade na região leste de Lugansk que tem sido alvo de bombardeamentos há várias semanas enquanto as forças de Moscovo avançam para Donbass., anunciou Serhii Haidai, chefe da administração militar regional de Lugansk, numa publicação no Facebook esta segunda-feira.Numa outra publicação no Telegram, o governador regional também confirmou que quatro civis foram mortos a tiro enquanto tentavam fugir de carro da cidade de Kreminna durante um ataque russo. Há ainda um ferido grave que continua no local. “Os médicos não conseguem socorrê-lo devido aos bombardeamentos contínuos", explicou."Planeamos a evacuação, literalmente ao longo dos caminhos da floresta, para que as pessoas não fossem atacadas. Mas da noite para o dia a situação mudou.", disse Haidai.

O chefe da administração militar regional acrescentou que duas outras pessoas morreram e quatro ficaram feridas em Zolote, enquanto sete pessoas foram retiradas dos escombros de um prédio destruído em Rubizhne.

Novos ataques com mísseis russos na cidade de Kramators, bem como em outras cidades em Donetsk, como Vugledar, Marinka e Gradiv, foram relatados durante a noite no leste da Ucrânia.Os russos têm tentado quebrar a resistência ucraniana em Kreminna e numa série de vilas e cidades em Lugansk enquanto tentam avançar para a região de Donbass. Depois das tentativas falhadas de cercar a capital ucraniana, a Rússia passou a focar-se no Donbass, o objetivo declarado da “missão militar especial” do presidente russo Vladimir Putin.

Mariupol continua a resistir

Por outro lado, a situação não mudou em Mariupol, a cidade portuária sitiada que o comando russo exortou à rendição no domingo.O ultimato imposto por Moscovo expirou ao meio-dia de domingo, sem que os resistentes ucranianos depusessem as armas.

Estima-se que cerca de 2.500 soldados também estejam entrincheirados naquela antiga siderurgia, que seria a última defesa do lado ucraniano da cidade.







c/agências