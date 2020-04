"A pandemia está longe do fim. O mundo devia ter ouvido a OMS"

Debaixo de fogo, em particular pelos Estados Unidos, pela forma como lidou com o início da pandemia na China, o responsável máximo da OMS afirmou hoje que o mundo "devia ter ouvido" a OMS quando soou o alarme do novo coronavírus no final de janeiro.





No mesmo momento, Tedros Ghebreyesus recordou que as autoridades mundiais de saúde não podem forçar os países a sigar as suas recomendações. "O mundo devia ter ouvido atentamente a OMS porque a emergência global foi lançada em 30 de janeiro com 82 casos e nenhuma morte fora da China", disse o Diretor-geral da OMS, em Genebra.





Tedros mostrou-se ainda preocupado com a situação em alguns países, em particular em zonas como África, Europa de Leste, América Latina e alguns países asiáticos.





"A pandemia está longe do fim", disse Ghebreyesus. "Temos um longo caminho à nossa frente e muito trabalho a fazer".





Tedros está muito preocupado com o impacto da disrupção nos serviços de saúde normais, particularmente aqueles que afetam as crianças.





Outra questão que merece a atenção redobrada da OMS nesta altura é a vacinação. Por causa do encerramento de fronteiras, a Organização Mundial da Saúde tem verificado falta de vacinas contra outras doenças. Pelo menos 21 países estão já a sentir essa dificuldade por causa das restrições provocadas pela Covid-19.





"O número de casos de malária na África subsariana podem duplicar", afirmou. "Isso não tem que acontecer, estamos a trabalhar com os países para os ajudar".