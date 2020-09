A pandemia que trocou as voltas à estratégia de Trump

Há um ano, Donald Trump elogiava o comportamento da economia norte-americana e das bolsas de valores, indicando-os como barómetros do sucesso do seu mandato presidencial e tudo indicava que esse seria o tema forte da sua recandidatura.

Nos primeiros comícios de preparação da campanha para a sua reeleição, Trump justificava os resultados económicos com a sua estratégia de colocar a "América em primeiro lugar", um dos `slogans` da sua candidatura de 2016, que aparecia então revestido de uma aura de comprovação no terreno político.

Contudo, com os primeiros casos de contaminação com o novo coronavírus nos EUA, no início deste ano, o cenário político alterou-se radicalmente: a crise sanitária provocou uma depressão económica de dimensões astronómicas, que obrigou a pacotes de ajuda financeira superiores a dois biliões de euros e que destruiu qualquer ambição de Trump de chegar às eleições de 3 de novembro com o trunfo da Economia na mão.

Pelo contrário, a crise sanitária levou a um aumento brutal do desemprego, com a oposição democrata a criticar o Governo federal por falta de resposta coordenada à pandemia e ao afundar da economia.

Ao mesmo tempo, a morte de George Floyd, um afro-americano que foi sufocado até à morte quando estava sob custódia policial, reacendeu o tema do racismo sistémico, com manifestações de protesto que tomaram conta das ruas de diversas cidades norte-americanas, provocando cenas de confronto e de vandalismo.

Donald Trump percebeu de imediato a oportunidade de um tema político, face a estes episódios de violência, ordenando o envio da Guarda Nacional para cidades e estados dirigidos por políticos do Partido Democrata, acusando-os de não saberem proteger a segurança dos cidadãos.

"Lei e ordem" passaram a ser palavras de ordem nos comícios de reeleição do Presidente, que chegou a dizer que o seu adversário, Joe Biden, estava motivado a descredibilizar a polícia e até a retirar fundos para o funcionamento das esquadras, o que o democrata de pronto negou, ajudando a transformar a polémica em tema de campanha.

Tal como tinha feito com o tema dos imigrantes ilegais, na campanha de 2016, Trump acenou com os fantasmas do caos e da desordem, aparecendo como o líder capaz de conter a violência nas ruas, explorando o medo dos eleitores, dizendo que Biden nunca conseguiria controlar a situação.

"O Presidente sabe que as eleições presidenciais são sempre uma de duas coisas: ou um balanço do mandato anterior ou uma comparação com o adversário. E Trump precisa de se comparar com Biden, perante uma fraca avaliação que os eleitores fazem da sua presidência", explicou à Lusa Robert Bird, professor de Ciência Política da Universidade de Ohio.

Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana e autor de obras sobre as eleições nos EUA, chama a atenção para o facto de as manifestações anti-racismo serem um bom pretexto para desviar as atenções dos eleitores da má gestão da pandemia de covid-19, mostrando o lado securitário do Presidente.

"Os protestos certamente serviram para mobilizar multidões anti-Trump. Mas com o avolumar de protestos violentos em diversas cidades, Trump pode até retirar dividendos na popularidade", disse à Lusa Nuno Gouveia.

"Os políticos democratas perceberam que os protestos violentos favorecem Trump e a sua mensagem divisiva, pelo que rapidamente surgiram a condenar os `antifa` e a violência que irrompeu nas ruas das principais cidades americana. Eric Garcetti, `mayor` de Los Angeles disse mesmo que o que estava a acontecer não eram protestos, mas apenas violência", explica Gouveia.

Perante este cenário político, "Biden precisa de ser mais agressivo com Trump e responder-lhe de forma mais incisiva, até para galvanizar a sua base eleitoral e não deixar o palco mediático apenas para o atual Presidente", conclui o especialista em política norte-americana.

Robert Bird compara a situação da violência nas ruas com a dos incêndios que este verão dizimaram os estados de Oregon e da Califórnia, acusando Biden de não ter sabido tirar proveito da impotência do Governo federal para lidar com esta tragédia.

"Biden parece estar à espera de que os eleitores tirem as suas próprias conclusões. Mas os eleitores precisam de ser guiados nestas leituras políticas e os democratas estão adormecidos", critica Bird, alegando que Trump não se viu forçado a dar muitas explicações.

Contudo, diz Bird, este pode ainda ser um tema forte, nomeadamente nos debates televisivos, em que Joe Biden precisará de colocar o Presidente na defensiva e em que a pandemia e os incêndios podem causar fortes embaraços ao candidato republicano, impedindo que gaste o seu tempo nos ataques ao adversário.