A pensar no Irão. Israel inaugura bunker para armazenar reservas de sangue

Se um míssil atingisse o local onde estavam até aqui armazenadas as reservas de sangue israelitas, as transfusões podiam ficar comprometidas ou inviabilizadas. Invocando a ameaça representada pelo Irão e pelo Hezbollah, Israel inaugurou agora um armazém com seis andares, metade dos quais subterrâneos.