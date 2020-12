A ponta do icebergue? EUA descobrem ataque informático a sistemas do Governo

As autoridades norte-americanas descobriram que o sistema informático dos Departamentos do Tesouro e do Comércio foram violados. Hackers, ao que tudo indica originários da Rússia, terão acedido a milhares de emails trocados entre os dois departamentos. As autoridades acreditam mesmo que o que foi agora descoberto poder ser apenas a ponta do icebergue.