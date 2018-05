A resposta do Irão aos EUA. Quem são vocês para decidirem pelo mundo?

Andreia Martins - RTP22 Mai, 2018, 12:00 / atualizado em 22 Mai, 2018, 13:26 | Mundo

Horas depois da declaração de Mike Pompeo que definia a nova estratégia norte-americana para o Irão, as reações repercutem-se. Em Teerão, Hassan Rouhani questionou o responsável pela diplomacia norte-americana: “Quem são vocês para decidirem pelo Irão e pelo mundo?”.



A resposta, em forma de pergunta, surge depois das declarações do secretário de Estado norte-americano, que na segunda-feira anunciou a implementação das “sanções mais fortes da história”.



A nova política da Administração Trump para o Irão foi apresentada duas semanas depois de o Presidente norte-americano ter retirado dos Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015, ainda durante a presidência de Barack Obama.





O acordo, também designado por Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), estabelecia limites às capacidades nucleares de Teerão em troca do levantamento de sanções económicas. Na altura, foi assinado entre o Irão e o grupo P5+1 (Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha).







O Presidente Rouhani assinalou que “o mundo de hoje não aceita que a América decida por todos, essa época acabou”.







“Vamos continuar no nosso caminho com o apoio da nossa nação”, assegurou ainda.



"Um forte murro" a Pompeo

Sobre o fim do programa de mísseis balísticos, Ismail Kowsari denuncia que “a história mostrou, com os ataques em Hiroxima e Nagasáqui, que a América é a maior criminosa no que a mísseis diz respeito”.



"Condições para uma rendição"









São várias as exigências dos norte-americanos, e em diversas áreas, o que leva vários analistas a considerarem que o objetivo de Washington é a asfixia da economia iraniana e, em última análise, a mudança de regime.



Em declarações à Al Jazeera, Ellie Geranmayeh, investigadora no European Council on Foreign Relations, descreve mesmo os 12 pontos apresentados como “condições para uma rendição” com vista à “implosão do estado iraniano”.



Também Suzanne Maloney, responsável de política externa na Brookins Institution, refere à CNN que “existe implicitamente uma política de mudança de regime. Não há outra forma de interpretar aquele discurso”.

Europa tenta segurar acordo











No discurso de 30 minutos onde apresentou o "plano B" para o Irão após a saída do acordo, Mike Pompeo assegurou que os Estados Unidos estão atentos à resistência europeia e garantiu ainda que as empresas europeias que façam negócios com o Irão em setores abrangidos pelas sanções norte-americanas “serão responsabilizadas”.





Na segunda-feira, em resposta à nova posição norte-americana, a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini salientou que “não existe solução alternativa” ao acordo nuclear e que o discurso do secretário de Estado norte-americano “não demonstrou de nenhuma forma” como é que a região ficaria “mais segura”.





No entanto, e apesar dos esforços europeus – que são visto como “ excessivos ” por responsáveis de peso, desde logo a Alemanha – o Irão vê como insuficientes as contrapartidas delineadas por Bruxelas.





"O apoio político da UE não é suficiente e a União deve dar passos concretos para a cooperação económica com o Irão e para aumentar o investimento", disse o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros no domingo, durante a visita do comissário europeu da Energia, Miguel Arias Cañete.

