A segurança voltou, mas a fome persiste

"Há segurança na vila, mas temos fome", queixa-se Assumane Inchamo, 38 anos, que já foi taxista e agora toma conta de uma banca de peixe seco ao sol.

Há residentes de etnia maconde que já rumaram a Mueda, no planalto de Cabo Delgado, "para plantar milho", mas o que os muânis como Assumane sabem fazer é plantar arroz nos campos de Auasse, ali perto de Mocímboa de Praia.

Só que essa zona "ainda não é segura", referiu.

A fome também é a maior preocupação de Maurício Fabião, 39 anos, vendedor de roupa e capulanas (tecidos) na aldeia de Mute, alguns quilómetros a norte de Mocímboa.

Depois do abandono dos campos, quando a população fugiu em massa, em 2021, as `machambas` (hortas) ainda não recuperaram, lamenta. Ainda por cima, a chuva tem escasseado na província e poucos alimentos crescem.

Aquilo que Maurício Fabião ganha na loja ainda o vai mantendo na aldeia com a mulher e quatro filhos. Em Mocímboa, já houve quem regressasse e voltasse a sair, em busca de negócios e alimento.

"Eu perdi toda a minha família. Duas senhoras e duas crianças", relata Assumane, acerca da onda de violência que lhe levou também três casas e a `barraca` de comércio.

"Não foi só comigo, foi com muita gente", diz.

Então, porque é que ainda fica em Mocímboa? "Aqui é [a nossa] casa. Já dormimos sossegados. Temos esperança", porque as melhoras aparecem, mas devagar.

A visita animada de hoje do ministro moçambicano da Defesa, Cristóvão Chume, seria difícil há um ano e impossível há dois, porque a vila permanecia ocupada por rebeldes e quase deserta.

Ainda hoje "muita gente não voltou", acrescenta Assumane.

Muitas ruas do interior da vila permanecem vazias e "por isso é que estamos aqui", à beira da estrada principal, onde o movimento se concentra.

À frente de uma comitiva de jornalistas que hoje foi convidada pelo Governo para visitar a província, Cristóvão Chume faz uma paragem no hospital, reativado.

Apesar de muitas alas continuarem destruídas, outras voltaram a funcionar, desde logo a maternidade, cheia, no país onde cada mãe tem em média quatro a cinco filhos.

Mais à frente, as obras do porto de Mocímboa estão quase prontas e devem recolocar a vila no mapa da logística marítima nos próximos meses.

O ministro conversa com quem encontra, reconhece que ainda há serviços públicos por retomar e aponta a reabertura como uma prioridade.

No regresso a Palma, a comitiva cruza as obras que já decorrem no projeto de gás da TotalEnergies -- apesar de o projeto continuar oficialmente suspenso, pelo menos por mais alguns meses -- e atravessa um mercado repleto de legumes, farinha de milho e arroz, em contraste com os locais que ficam para trás.

A vila dos projetos de gás ressuscitou depois do ataque de março de 2021 e espera que a paz seja permanente.