O quadro em Portugal

O quadro internacional

O Presidente da República espera que não seja necessário "agravar os regimes" de confinamento em Portugal, por causa do recrudescimento dos casos de infeção.Marcelo Rebelo de Sousa lembrou na sexta-feira que foi pesada a decisão de decretar o estado de emergência.O Chefe de Estado apelou aos portugueses para ajudarem o país a ultrapassar a pandemia, evitando comportamentos de risco.Em declarações aos jornalistas em Olhão, no Algarve, onde inaugurou a escola E.B. N.º 5, ao lado do ministro da Educação, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a forma como o ano letivo começou."Ao fim de uma semana, podemos dizer que a resposta foi muito positiva da parte de todos os portugueses, não há portugueses que não tenham uma relação direta ou indireta a alunos de várias escolas e eu queria agradecer, como Presidente da República, aquilo que foi a vossa compreensão, abertura, disponibilidade", disse o Presidente.Perante o aumento do número de infetados, o Chefe de Estado advertiu que se está "a viver uma pandemia que está longe do fim" e se encontra numa "fase muito difícil, com mais números, que vão subindo"."Estão agora nos 700, mas poderão estar na semana seguinte ou nas semanas seguintes em mil ou mais de mil. Isso aconteceu em vários outros países, com muitos milhares, sabendo nós que a grande maioria é constituída por gente jovem e sabendo nós que o serviço nacional de saúde não mostra stresse neste momento em termos de internamentos e cuidados intensivos, e sabendo nós que o número de mortos é relativamente baixo, mesmo quando há um dia com um número mais elevado", afirmou.Também na sexta-feira o primeiro-ministro admitiu que Portugal pode atingir os mil casos diários de Covid-19 na próxima semana.No final da reunião do gabinete de crise, António Costa sublinhou que o país não pode voltar a parar e que o controlo da pandemia está nas mãos dos portugueses.Entre quinta e sexta-feira, voltou a crescer o número de casos de Covid-19 em Portugal.Em 24 horas, surgiram 780 infetados e seis mortes. São agora 1894 as vítimas mortais da pandemia no país e mais de 67 mil os casos de infeção.Há 465 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, das quais 57 em unidades de cuidados intensivos.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que a campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada.A pandemia da Covid-19 já causou pelo menos 946.727 mortes e mais de 30,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Brasil ultrapassou na sexta-feira os 135 mil mortos (135.793) e acercou-se dos 4,5 milhões de casos de infeção (4.495.183), segundo o Ministério da Saúde do país.Deste total, 858 óbitos e 39.797 infetados foram registados em 24 horas. As autoridades sanitárias brasileiras estão ainda a investigar se 2352 mortes ocorridas no país estão relacionadas com coronavírus SARS-CoV-2.