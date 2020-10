A situação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

Mais atualizações



A Comissão Nacional de Proteção de Dados tem reservas em relação ao uso obrigatório da aplicação StayAway Covid. A entidade lembra que a própria Organização Mundial da Saúde levanta questões éticas sobre o uso obrigatório de apps.

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O G20, que reúne os dirigentes das 20 principais economias, prolongou por seis meses, até 30 de junho de 2021, a moratória sobre a dívida dos países mais pobres, em contexto de pandemia.Os dirigentes do G-20 haviam decidido, em abril, suspender o serviço da dívida dos países mais vulneráveis à crise sanitária até final deste ano.O prolongamento da moratória foi anunciado pelos ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais do G20, após uma reunião virtual organizada pelo atual presidente do grupo, a Arábia Saudita.Todavia, a declaração comum admite o prolongamento da moratória até ao final de 2021, decisão a tomar na reunião da primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, assim como uma reestruturação desta dívida.Portugal continental está desde a meia-noite em estado de calamidade. A decisão foi tomada na quarta-feira pelo Governo na reunião do Conselho de Ministros.O número de casos e de internamentos tem vindo a aumentar e a situação será reavalidada dentro de 15 dias.O primeiro-ministro, António Costa, reconheceu ontem que a evolução da pandemia mostra uma "situação grave".De ora em diante, as forças de segurança vão ter poder para reforçar a fiscalização e as multas podem chegar aos dez mil euros.Nesta nova fase, estão proibidos os ajuntamentos com mais de cinco pessoas na rua, na restauração e nos espaços comerciais.Os convívios familiares, como casamentos e batizados, ficam limitados a 50 pessoas para quem marcar os eventos a partir desta quinta-feira.Vão ser também proibidos os festejos académicos ou praxes no Ensino Superior.É recomendado o uso da aplicação StayAway Covid e da máscara na via pública. Apesar das reservas suscitadas pela Comissão de Proteção de Dados, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, garante que as questões de privacidade estão salvaguardadas nesta app.Portugal ultrapassou, entre quarta e quinta-feira, os dois mil casos diários de infeção pelo novo coronavírus. Houve registo de mais 2072 pessoas infetadas e sete casos mortais de Covid-19.É o número mais alto de infetados desde o início da pandemia.Estão internadas 957 pessoas. São mais 41 relativamente a quarta-feira. Destas, 135 estão em u idades de cuidados intensivos - são mais três.A pandemia da Covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.Em França foi entretanto declarado estado de emergência.Está em vigor o recolher obrigatório em toda a região de Paris e noutras oito cidades. Das 21h00 às 6h00, quem vive nas áreas em causa está proibido de frequentar restaurantes, cafés, ou de visitar amigos.As restrições não se aplicam, no entanto, ao uso de transportes públicos para quem regressa ou vai para o trabalho, por exemplo.França é um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 32 mil mortos. Nas últimas duas semanas, duplicaram os internamentos de doentes graves com Covid-19.Esta quinta-feira é dia de greve na saúde. Os manifestantes reivindicam mais camas nos hospitais franceses. Os profissionais exigem ainda uma revalorização dos salários e mais contratações.