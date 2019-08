A situação na Amazónia acompanhada por associações ambientalistas de todo o mundo

Reuters

A agencia espacial norte-americana diz que estes fogos estão relacionados com a desflorestação.



Entrevistado pela rádio pública, um dos fundadores do movimento indígena no Brasil associa o presidente Bolsonaro às queimadas que afetam a região.



O activista Ailton Krenak, organizador da Aliança dos Povos da Floresta, diz que foi o chefe de Estado quem induziu o chamado Dia do Fogo - uma iniciativa, alegadamente organizada por criadores de gados, cinco dias antes do início dos incêndios, na Amazónia.