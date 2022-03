"A tua voz é a voz de um homem vivo". Zelensky fala com autarca de Melitopol libertado pela Rússia

As forças russas libertaram o autarca da cidade de Melitopol, em troca de nove soldados russos. Ivan Fedorov está agora em liberdade, depois de pressões do Ocidente e de vários protestos na Ucrânia. O presidente russo falou com o autarca, ao telefone, horas mais tarde.