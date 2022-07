"A violência garante o sucesso". Uber explorou agressões contra motoristas para promover imagem

A investigação do ICIJ (sigla do consórcio em inglês) envolveu 40 meios de comunicação de 29 países. Portugal não está na lista de media partners, mas o caso português foi abordado.







Através da análise de mais de 124 mil documentos, o consórcio de jornalistas concluiu que o antigo CEO da Uber, Travis Kalanick, deu aval a uma estratégia que explorava a violência contra motoristas para promover a imagem da empresa.





Em várias ocasiões, a Uber usou as manifestações de taxistas, muitas delas violentas, como forma de propaganda a favor da estratégia de expansão da organização. Kalanick, o ex-CEO, surge em várias mensagens a incentivar os motoristas da Uber a fazerem frente aos taxistas, aconselhando mesmo que se mantivesse “a narrativa da violência” para que ganhassem a simpatia da opinião pública.





A investigação revelada no domingo cita um dos lobistas da Uber, Christian Samoilovich, que reconhece numa mensagem enviada a um colega em março de 2015 que a empresa poderia usar a seu favor a violência contra os motoristas da empresa.







Nessa semana, quatro motoristas da Uber foram atacados numa mesma noite por taxistas nos Países Baixos que protestavam contra os benefícios de que a empresa norte-americana estava a beneficiar.







Niek van Leeuwen, gestor da organização para aquela região europeia, relatou a situação ao então CEO, Travis Kalanick. Com o aval da direção da empresa, Leeuwen alimentou os casos na comunicação social e elaborou um relatório interno em que aconselhava a manter “a narrativa da violência”.







A Uber aconselhava os motoristas a fazerem frente aos taxistas, mesmo pernte o risco de serem agredidos, argumentando que essa era a melhor forma de protegerem os seus interesses e os interesses da empresa.



O caso português

Em Portugal, por exemplo, o ICIJ investiga o que aconteceu em 2015: vários protestos, alguns deles violentos, com os taxistas a contestarem o serviço Uber e a falta de regulação da atividade. O processo culminou na altura confirmação de uma providência cautelar, apresentada pela Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), junto do Tribunal Central de Lisboa, para a suspensão da atividade da plataforma tecnológica.







Nesse ano, os taxistas realizaram vários protestos, incluindo protestos simultâneos em Lisboa, Porto e Faro. De acordo com o jornal The Washington Post, um dos meios de comunicação envolvidos na investigação, Rui Bento - na altura gestor da Uber em Portugal, aparece citado num e-mail onde se lê que a empresa estava "a ponderar" apresentar informação sobre os ataques e ferimentos aos meios de comunicação locais.







Na versão de Rui Bento, nas mensagens, a ideia por detrás da difusão das informações dos ataques dos taxistas contra motoristas da Uber era "criar uma ligação direta entre as declarações públicas de violência do presidente da ANTRAL (Florêncio Almeida) e estas ações, para degradar a sua imagem pública".







Em resposta a esta mensagem de Rui Bento, Yuri Fernandez, gestor de comunicação da Uber, propôs que se investigasse o passado de Florêncio Almeida: "Para ver se temos alguma coisa sexy para os media", de acordo com os documentos citados pela investigação.



“A violência garante o sucesso”

Este foi um cenário que se repetiu em vários países, desde Itália, Bélgica, Países Baixos, Espanha, Suíça e, com maior destaque, em França. Perante violentos protestos em Paris no início de 2016, vários elementos da equipa Uber assumiam preocupação com a violência contra os motoristas. Outros salientavam que havia membros da extrema-direita infiltrados nos protestos.







, afirmava então o CEO Travis Kalanick, que procurava incentivar a um contraprotesto na capital francesa que poderia expor os motoristas de Uber a protestos violentos.





Um antigo executivo da Uber indicou que as instruções do responsável da empresa faziam parte de um esforço estratégico da empresa para “usar os motoristas como arma” de negócio e apoiar o esforço de lóbi, mantendo a “controvérsia” acesa nos media.





A Uber já reagiu a esta investigação através de uma porta-voz, Jill Hazelbaker, que reconheceu que a empresa cometeu "falhas" e "erros", mas insiste que essas más práticas terminaram em 2017, quando Kalanick foi substituído no cargo de CEO por Dara Khosrowshahi.





"Hoje, somos uma empresa diferente. Pedimos que nos julguem pelo que fizemos nos últimos cinco anos e pelo que faremos nos próximos anos", disse Hazelbaker, que assumiu que a empresa "não tentará arranjar desculpas para o comportamento no passado".

Lóbi ao mais alto nível





Os documentos incluem e-mails, mensagens, conversas de WhatsApp dos principais executivos da empresa. O consórcio internacional de jornalistas demonstra também a influência da empresa entre líderes políticos europeus de grande relevância.





Emmanuel Macron, à data ministro francês da Economia, trocou mensagens com o ex-CEO da empresa, permitindo o acesso direto da Uber à sua equipa. O atual presidente francês garantiu mesmo a Travis Kalanick que iria promover reformas a favor da empresa.





No mesmo sentido, a investigação revela que a antiga comissária para a Agenda Digital durante o segundo mandato de Durão Barroso, Neelie Kroes, fez lóbi em favor da Uber ainda antes de deixar o cargo, em violação das regras de conduta de comissários e ex-comissários.





Por outro lado, os mais poderosos executivos da Uber não esconderam o desdém para com outros líderes políticos que não se mostravam tão recetivos à mensagem e ao modelo da empresa.





Olaf Scholz, na altura prefeito de Hamburgo, atual chanceler da Alemanha, opôs-se ao lóbi da Uber e insistiu no pagamento de um salário mínimo aos motoristas, um dos elementos da Uber considerou que Scholz era “um verdadeiro comediante”.