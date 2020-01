A380 já está a caminho de Wuhan para retirar cidadãos europeus

O Governo garante que os portugueses em Wuhan vão ser repatriados. A informação foi avançada no dia em que partiu de Beja um A380 da Hi Fly. Um avião fretado pela União Europeia para retirar do epicentro do surto, na China, 350 cidadãos europeus.