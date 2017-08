Abastecimento de água por restabelecer ao fim de três dias

Lusa 25 Ago, 2017, 07:13 | Mundo

A península de Macau continua a ser a área mais afetada, mas a agência Lusa também confirmou a existência de casas sem água na Taipa e em Coloane.

A origem do problema na península está na estação de tratamento de águas da Ilha Verde. Fonte da Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau (SAAM) disse à Lusa esta manhã que, apesar de a estrutura ter sido reparada na noite de quinta-feira, estima-se que entre 10 a 15% da população não tenha água, ressalvando que se trata de um número pouco preciso.

A mesma fonte alertou para a elevada probabilidade de o abastecimento total só ser conseguido no sábado. "Se tivermos sorte há uma oportunidade de ficar solucionado à meia-noite. [Mas] não há garantias para hoje", disse.

O corte foi registado na quarta-feira devido à passagem por Macau do tufão mais forte dos últimos 50 anos, que causou nove mortos e 244 feridos.

A dificuldade em determinar quantas pessoas estão ainda com os canos a seco prende-se com o volume reduzido de água que está a ser fornecido. Assim, há prédios já com água, mas a falta de pressão impede-a de chegar aos andares mais elevados, disse a mesma fonte.

Duas das três estações de tratamento de água voltaram a funcionar pelas 19:00 (12:00 em Lisboa) no dia do tufão, mas a estação da Ilha Verde, que abastece mais de metade da península de Macau, ficou danificada e apenas na quinta-feira à noite foi reparada.

As reparações das duas bombas de água da estação permitiram que se recomeçasse "parcialmente o abastecimento de água, com várias zonas da cidade a recuperar gradualmente", de acordo com um comunicado enviado esta manhã pelo Centro de Proteção Civil.

Em termos de fornecimento de energia, a Companhia de Eletricidade de Macau (CEM) informou que às 10:00 de hoje (03:00 em Lisboa) 5.500 de clientes estavam ainda sem luz, 2,2% do total, nas zonas da Almeida Ribeiro, Fai Chi Kei e Ilha Verde.

"Como 36 postos de transformação foram seriamente danificados pelas inundações, vai ser necessário mais tempo para substituir as instalações. Estamos a colocar todos os nossos esforços de modo a completar a reparação ainda hoje", de acordo com um comunicado da empresa.

Esta manhã, o Centro de Proteção Civil disse que continua a acompanhar os técnicos das companhias da água, electricidade e telecomunicações que procedem a trabalhos de recuperação dos respectivos serviços.

Até às 11:00 (04:00 em Lisboa), o Centro de Proteção Civil registou 594 incidentes devido ao tufão, incluindo 56 casos de inundações, 134 casos de objetos suspensos ou quedas de placas metálicas, varas de ferro e janelas, entre outros. Registaram-se ainda 124 quedas de fios de antenas e árvores e 20 ocorrências relativas a andaimes, indicou em comunicado.

A Proteção Civil destacou ainda 68 casos de danos em edifícios, quedas de reboco e objectos.

Na conferência de imprensa de quinta-feira, o diretor dos Serviços de Solos, Transportes e Obras Públicas, Li Canfeng, informou que existiam 30 casos de prédios em risco, a necessitar de uma intervenção imediata.