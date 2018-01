Partilhar o artigo Abdel Fattah al-Sisi vai recandidatar-se à presidência do Egipto Imprimir o artigo Abdel Fattah al-Sisi vai recandidatar-se à presidência do Egipto Enviar por email o artigo Abdel Fattah al-Sisi vai recandidatar-se à presidência do Egipto Aumentar a fonte do artigo Abdel Fattah al-Sisi vai recandidatar-se à presidência do Egipto Diminuir a fonte do artigo Abdel Fattah al-Sisi vai recandidatar-se à presidência do Egipto Ouvir o artigo Abdel Fattah al-Sisi vai recandidatar-se à presidência do Egipto

Tópicos:

Abdel Fattah,