Abdulla Shahid de visita a São Tomé e Príncipe

Durante a visita, a convite do governo são-tomense, Abdulla Shahid tem um encontro de cortesia com o Presidente da República, Carlos Manuel Vila Nova, em que discutirão questões de interesse mútuo, incluindo a recuperação da covid-19, desenvolvimento sustentável e proteção do planeta, que estão “entre as prioridades da Presidência da Esperança” do presidente da Assembleia Geral da ONU, segundo um comunicado da organização.Shahid terá também encontros com o primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Edite Tenjua.Esta visita do presidente da Assembleia Geral da ONU ao continente africano realiza-se em várias etapas para destacar a necessidade de ação multilateral sobre a natureza.