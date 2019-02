Lusa27 Fev, 2019, 16:42 | Mundo

"Sem preocupação, porque entendi que é meramente uma comunicação que não tem força legal e só o Tribunal Constitucional pode confirmar quem é o líder da CASA-CE, e por isso, vou aguardar que o tribunal se pronuncie, até lá, estou sereno e tranquilo", disse hoje, Abel Chivukuvuku em declarações à Lusa.

Cinco dos seis partidos que integram a Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) deliberaram na quarta-feira a exoneração de Chivikuvuku, tendo nomeado em substituição André Mendes de Carvalho "Miau".

A decisão foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta de cinco dos seis partidos e movimentos da CASA-CE depois de ter sido dado um prazo de 72 horas para que Chivukuvuku apresentasse a demissão.

Hoje, Abel Chivukuvuku disse à Lusa "não estar surpreso" com a posição dos partidários da coligação porque, explicou, "é algo que vem se arrastando já há alguns anos" e que não foi "o primeiro a ser afastado".

"Primeiro foram quase todos os independentes dos órgãos, depois foram os secretários províncias e eu fui o último que querem afastar", afirmou.

Na conferência de imprensa participaram representantes do Partido para o Desenvolvimento e Democracia de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido de Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA), Partido Pacífico Angolano (PPA) e Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana (PDP-ANA), tendo estado ausente o Bloco Democrático.

"Nós, partidos políticos, enquanto entes jurídicos constituintes da CASA-CE, deliberamos a demissão do Doutor Abel Epalanga Chivukuvuku do cargo de presidente da CASA-CE, com efeito imediato, por quebra de confiança. Em sua substituição, é indicado o companheiro André Mendes de Carvalho `Miau`", referiu o líder do PADDA-AP, Alexandre Sebastião André, salientando que a decisão tomada foi "profundamente refletida".

Segundo o dirigente, a coligação, criada em 2012 e liderada por Abel Chivukuvuku durante seis anos, vivenciou momentos altos e baixos, tendo as divergências começado um ano depois, "ainda de forma latente", com a tentativa de transformação em partido "à margem da vontade soberana" da força política.

Questionado se considera uma traição o seu afastamento na liderança da segunda maior força política na oposição angolana, o ex-dirigente disse que não e justificou: "não, porque eu trabalho para o país e sei que os angolanos reconhecem isso".

Quanto à indicação do deputado André Mendes de Carvalho indicado para sua substituição, disse ser "irrelevante".

Abel Chivukuvuku sublinhou que se considera um servidor, por isso, assinalou, vai "continuar a servir o país em todas as capacidades possíveis", sem avançar mais pormenores.

A CASA-CE, criada em 2012, elegeu 16 deputados nas eleições gerais de 2017, duplicando o número de assentos em relação ao ano da sua constituição.

O também deputado com mandato suspenso, "sem pretensões" de tomar o seu assento na Assembleia Nacional, assegurou que "estará presente" nas eleições autárquicas previstas para 2020 e nas eleições gerais de 2022.

"Estaremos presentes nas autarquias, estaremos presentes nas eleições de 2022. Nas autarquias, provavelmente, apoiando autarcas e não como candidato, reservo-me para 2022", garantiu.