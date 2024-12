Aberta investigação a nova rutura de cabos de fibra ótica entre Suécia e Finlândia

A empresa de telecomunicações GlobalConnect informou na segunda-feira que uma das ruturas já foi reparada.



Segundo a mesma fonte, um dos rompimentos foi causado por uma retroescavadora durante obras em curso. “Parece um problema habitual de manutenção”, disse à AFP Samuli Bergström, diretor do centro de cibersegurança da Agência Finlandesa de Transportes e Comunicações.



“Não temos nenhuma indicação no momento de que se trata de sabotagem”, disse também o CEO da GlobalConnect, Martin Lippert, ao site dinamarquês DR. “Indicações preliminares indicam que um dos cabos foi cortado por uma retroescavadora durante as obras. Ainda não sei nada sobre o outro ”, acrescentou.



As causas da segunda rutura são ainda desconhecidas e a polícia finlandesa já abriu uma investigação.



O ministro sueco da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, garantiu que “a polícia finlandesa está a investigar o que aconteceu” e acrescentou que “dadas as circunstâncias, há suspeita de sabotagem”.



No entanto, a Finlândia é mais cautelosa e a polícia esclareceu esta terça-feira que não está a conduzir uma investigação criminal.



"Com base nas informações atuais, não temos motivos para suspeitar de um crime neste caso", disse à agência Reuters o inspetor Teemu Saukoniemi, do Conselho Nacional de Polícia da Finlândia.



“As autoridades estão a investigar este assunto em colaboração com a empresa [Global Connect]”, anunciou a ministra finlandesa dos Transportes e Comunicações, Lulu Ranne, no X. “Estamos a levar a situação a sério”, garante.

Este incidente ocorre cerca de duas semanas após a rutura de dois cabos de telecomunicações no Mar Báltico em menos de 24 horas - um que liga a ilha sueca de Gotland à Lituânia e o outro a Finlândia à Alemanha.



O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que o Mar Báltico é agora uma zona de "alto risco" e pediu ao navio chinês que regressasse às águas suecas para facilitar a investigação.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China já negou qualquer responsabilidade neste caso e disse que os canais de comunicação com a Suécia e outras partes relevantes estavam “desobstruídos”, quando questionado sobre o pedido da Suécia.



O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, propôs, a semana passada, a criação de uma missão policial no Mar Báltico a fim de proteger "infraestruturas críticas".



