Aberta investigação disciplinar a polícias que detiveram atleta português em Londres

Segundo anunciou a Agência Independente para a Conduta Policial (IOPC),. A investigação também irá apurar, declarou o IOPC.“Tendo analisado uma série de evidências, incluindo câmaras, vídeos e depoimentos de testemunhas, agora temos uma imagem mais completa das interações dos polícias com o casal e o seu filho”, anunciou o diretor regional do IOPC, Sal Nassem.. As alegações serão agora investigadas de forma completa e independente”, acrescentou Naseem.

O caso remonta a 4 de julho, altura em que Ricardo dos Santos, corredor de 400 metros do Benfica, preparava-se para ir para casa quando um carro da polícia o mandou parar. O atleta português, que estava acompanhado da mulher e do filho, demorou menos de 20 segundos até cumprir a ordem - apenas o tempo suficiente para poder parar em segurança.







No momento em que parou o carro à porta de casa, Ricardo dos Santos, de 26 anos, e Bianca Williams foram obrigados a sair enquanto o filho bebé, de menos de um ano, estava no carro, num incidente em que o atleta português acusa a polícia de ter tirado os bastões e de o acusar de cheirar a canábis. Apesar de afirmarem repetidamente que não fumavam e que eram ambos atletas profissionais, o casal foi algemado. O recordista português acusa a polícia de ter atuado sob um princípio racista, mandando-o parar por causa da cor da pele e por estar a conduzir um carro topo de gama. Ricardo dos Santos diz que este é o segundo incidente que sofre desde que comprou um carro de melhor gama.



“As potenciais violações, que serão todas investigadas exaustivamente, incluem: a forma como alguns dos agentes abordaram inicialmente o Sr. dos Santos; terem-no algemado inicialmente e manterem-no algemado depois de ter sido revistado e a sua contínua detenção e se havia realmente motivos para o fazer”, afirma o IOPC.Em relação a Bianca Williams, velocista medalhada em diversas modalidades, a agência para a conduta policial esclarece que “as potenciais violações a serem totalmente investigadas incluem a sua detenção sem primeiro procurar a sua cooperação na busca policial; algemá-la inicialmente e continuar algemada após ter sido revistada; a sua contínua detenção e se haveria motivos para fazê-lo”.O IOPC também esclareceu que irá analisar por que razão o Mercedes em que seguiam foi alvo de perseguição policial e se a força usada por parte dos agentes foi legal, necessária, razoável e proporcional.“É importante salientar que uma investigação por má conduta não significa necessariamente que se seguirá um processo de má conduta. As decisões sobre qualquer ação futura só serão tomadas quando a nossa investigação for concluída”, sublinhou o diretor regional do IOPC.Perante as acusações de ambos, a polícia começou por afirmar que numa primeiro análise ao vídeo da detenção feito pelos agentes, não havia indícios de que tivesse havido qualquer irregularidade por parte da polícia. Justificou ainda a ordem de parar com um alegado excesso de velocidade do veículo, embora Ricardo dos Santos não tenha sido autuado por essa alegada infração.Agora, após a notícia da investigação, o corredor de 400 metros do Benfica diz não ter sido informado pelo IOPC de que tinha sido tomada uma decisão e que seria anunciada esta sexta-feira. “Não obtivemos nenhum contacto direto por parte do IOPC ou qualquer informação para perceber porque estão apenas a considerar má conduta e não má conduta grave”, acrescentou Ricardo dos Santos, em declarações a uma agência noticiosa.