Aberto inquérito para apurar fuga e morte de dois reclusos em Maputo

Lusa 11 Mai, 2017, 13:38 | Mundo

"A nossa obrigação é recomendar à PRM para prosseguir com a investigação de forma a localizar os que preparam o sequestro e os que ordenaram o assassínio", afirmou Basílio Monteiro, que falava numa cerimónia da corporação em Maputo.

Dois corpos foram encontrados numa cova, na sexta-feira, pela população de Moamba, 70 quilómetros a noroeste da capital.

As famílias identificaram os corpos como sendo os de José Coutinho e Alfredo Muchanga, que foram levados por homens encapuzados que alvejaram o carro prisional em que seguiam, na baixa de Maputo, a 24 de abril.

José Coutinho era um dos três suspeitos do homicídio, ocorrido há um ano, do procurador Marcelino Vilanculo, magistrado que investigava raptos de homens de negócios - e que envolveriam o próprio Coutinho.

"Lamentamos o destino dos dois cidadãos", afirmou o ministro do Interior, que afasta a possibilidade de a polícia estar envolvida na fuga dos reclusos, uma hipótese que tem sido veiculada pelos familiares das vítimas dada as circunstâncias do desaparecimento.

"Não é provável que tenha sido a polícia a inutilizar os seus meios e a colocar as suas próprias vidas em risco. Mas tomámos nota da análise feita pelos familiares", declarou Basílio Monteiro, que espera "esclarecer a situação o mais rápido possível".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também anunciou que a forma como aconteceu o ataque ao carro celular na baixa de Maputo está a ser investigada.

O assassínio dos dois reclusos pode tratar-se de um ato de "queima de arquivo", visando impedir que seja conhecida a verdade sobre o homicídio do procurador Marcelino Vilanculo, disse na segunda-feira à Lusa o ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), Gilberto Correia.

"Esta é uma situação que mostra o nível de promiscuidade entre a criminalidade organizada e as instituições do Estado responsáveis pelo combate ao crime, demonstra o nível de infiltração do crime organizado nas instituições do Estado", acrescentou.