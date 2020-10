"Abraço" de um tigre vale título de Fotógrafo de Vida Selvagem 2020

, quando a tigre se roçava no tronco de um abeto-da-Manchúria, para deixar o seu cheiro e marcar território.Sergey percorreu a floresta em busca de sinais destes tigres, também conhecidos como Amur, e do melhor local para colocar a sua armadilha de imagens. Sabia que as possibilidades de os captar eram escassas, mas nada lhe importava.Desde o início "não pensava em mais nada", reconhece o fotógrafo. Dez meses depois, a insistência compensou e Sergey conseguiu captar um destes animais raros em plenoe sem quaisquer interferências.

Os tigres siberianos, ou de Amur, são animais solitários e trocam informações vitais, como a prontidão para acasalar, através de cheiro, pelos, urina e outros marcadores em locais proeminentes, incluindo troncos de árvore.

A sub-espécie está à beira da extinção. Cerca de 500 exemplares de tigres Amur continuam a viver, no Extremo Oriente da Rússia, Nordeste da China e, potencialmente, Coreia do Norte, numa fração do seu antigo território e constantemente ameaçados pela perda de habitat e pela caça furtiva.





Os tigres de Amur (Panthera tigris altaica) estendiam-se do Norte da Eurásia à Turquia. Chegaram a ficar reduzidos a 20 ou 30 animais e só um "esforço concentrado de conservação" tornou possível recuperar as populações até aos níveis atuais.





"Por meio do poder emocional único de uma fotografia somos recordados da beleza do mundo natural e da nossa responsabilidade comum de o proteger", explicou Tim Littlewood, director-executivo do departamento de ciência do museu e membro do júri.







O autor



Captar a beleza do mundo natural e chamar a atenção para a necessidade de o proteger são dois objetivos que guiam também o autor da fotografia.





Sergey Gorshkov, de 54 anos, é oriundo da Sibéria, onde nasceu e viveu numa aldeia. Quando tinha 30 anos descobriu a fotografia como forma de se conectar com a natureza. Acabou por vender a sua empresa e dedicou-se a registar a riqueza das regiões selvagens da Rússia.

Várias das suas fotografias foram publicadas, incluindo pela National Geographic, e algumas estão reunidas em quatro livros.

Esta, que intitulou "O Abraço", é apesar de tudo, de uma rara beleza.







"A luz, as cores, a textura, é como uma pintura a óleo", disse a presidente do júri do WPY, Roz Kidman-Cox. "É quase como se o tigre fosse parte da floresta. A cauda dela mistura-se com as raízes da árvore. São ambas uma só", afirmou à BBC.







"É uma imagem como nenhuma outra, um vislumbre único de um momento íntimo nas profundezas de uma floresta mágica", referiu igualmente Kidman-Cox. Mas também "uma história contada nas cores e texturas gloriosas do tigre-de-Amur, um símbolo do território selvagem russo".



Jovem mas com curriculum

O prémio na categoria jovem, dos 15 aos 17 anos, foi para Liina Heikkinen, uma jovem fotógrafa finlandesa, já premiada e a mais nova de uma família de fotógrafos de natureza igualmente galardoados.







Tendo crescido imersa na natureza do seu país, Liina começou a fotografar aos oito anos e recebeu a sua primeira máquina fotográfica SLR aos 10, como dita a tradição de família. Gosta especialmente de captar imagens de aves.

A fotografia que lhe valeu o prémio na sua categoria mostra um jovem raposo vermelho (Vulpes vulpes) a devorar um ganso-de-faces-brancas que conquistou a quatro irmãos.











Liina estava com o Pai num local conhecido pelas suas raposas, numa ilha de Helsínquia, Finlândia, a observar um casal de animais a alimentar as crias. Quando um dos progenitores trouxe o ganso, os raposinhos lutaram entre si e Liina acabou por seguir o vencedor, quando este se afastou para devorar a presa. As raposas nascem na primavera e ao chegar ao verão têm já praticamente o tamanho dos adultos. Às quatro semanas começam a caçar insectos e larvas, mas necessitam de mamíferos e de aves como suplemento, providenciado pelos pais.



São animais adaptáveis e a sua dieta varia consoante o local onde se estabelecem. Conseguem comer desde caranguejos aos famosos coelhos, incluindo pássaros e lixo doméstico.





"Uma sensação de drama furtivo e urgência frenética anima esta imagem, atraindo-nos para o cenário. O foco nítido no focinho do raposo atrai-nos precisamente para o local de ação. Um grande momento de história natural captado na perfeição", referiu Shekar Dattatri, cineasta de vida selvagem e membro do júri, em comunicado.



O concurso



Os vencedores foram escolhidos entre 99 fotografias pré-seleccionadas, incluindo uma do português José Fragozo, que mostra o momento em que um hipopótamo emerge de uma piscina de lama para respirar.











Outras imagens premiadas captaram um macaco-narigudo, o momento de alimentação de uma cria-de-mergulhão de crista, duas vespas e uma família de gatos-de-pallas, além da exploração de animais em circos, atividades turísticas e em mercados. Os incêndios da Amazónia foram outro momento assinalado.



A competição atraiu mais de 49 mil inscrições de fotógrafos profissionais e amadores oriundos de 86 países.







As fotografias premiadas e as restantes concorrentes apuradas como finalistas estarão disponíveis para visitantes a partir de 16 de outubro de 2020 e até 6 de junho de 2021, nas galerias do Museu de História Natural de Londres.











A exposição tornar-se-á depois itinerante.