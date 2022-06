"Absoluta desigualdade". Forças ucranianas superadas pelas forças russas em 40 para um, revela relatório

Segundo o relatório, elaborado pelos serviços de inteligência da Ucrânia e de nações ocidentais, as tropas ucranianas estão a sofrer perdas maciças, sendo superadas pelas forças russas em 20 para um a nível de artilharia e em 40 para um em munições.



O documento avança ainda que a situação no Donbass, onde até 100 soldados estão a ser mortos diariamente, “está a ter um efeito seriamente desmoralizador nas forças ucranianas, assim como um efeito material. O número de soldados a desertar aumenta de semana para semana”.



“É claro que uma guerra convencional não pode ser ganha pela parte que tem muito menos armas e munições e cujas armas atingem o inimigo a distâncias mais curtas”, refere.



“A situação tática na frente oriental é a seguinte: o lado ucraniano ficou quase completamente sem stock de mísseis, o que tornou possível deter efetivamente as ofensivas russas nos primeiros meses da guerra”.



Segundo os serviços de inteligência, “hoje o alcance máximo das armas da Ucrânia é 25 quilómetros”, enquanto os ataques russos “chegam a 300 quilómetros com mísseis balísticos táticos Iskander, até 80 quilómetros usando o Smerch MLRS e Tochka-U e até 60 quilómetros com o MLRS Uragan”.



“Isto cria uma situação de absoluta desigualdade no campo de batalha, sem mencionar a completa dominância de aeronaves inimigas no ar”.



O relatório esclarece que Moscovo sabe perfeitamente que apenas foi fornecido a Kiev um pequeno número de armas pelo Ocidente e que essa entrega é lenta. “Os russos estão a utilizar as suas vantagens no tempo que têm, usando artilharia para tentar romper as defesas ucranianas no Donbass”, diz o documento.



Apesar de adiantarem que o armamento fornecido à Ucrânia pelos Estados Unidos e Reino Unido provou ser eficaz nos campos de batalha em redor de Kiev e Kharkiv, assim como no Donbass, os especialistas alertam que as armas antitanque “não conseguem combater a artilharia russa”.



“O inimigo está a cercar as forças ucranianas concentradas em Severodonetsk e Lysychansk. Tornou-se extremamente difícil defender essas duas cidades, já que o inimigo exerce 80% de controlo do fogo nas estradas”.