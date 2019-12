Abstenção deveu-se a compra de cartões de eleitores pelo PAIGC, diz Sissoco Embaló

"A abstenção da primeira volta, não é abstenção. Foram comprados cartões aos eleitores e é isso a que chamamos aqui abstenção", afirmou Umaro Sissoco Embalo, em entrevista à Lusa.

A primeira volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, realizadas a 24 de novembro, registou a segunda maior abstenção da história multipartidária do país, com mais de 25%.

"Nós considerámos isso muito cedo, na primeira volta, o PAIGC e o seu candidato usaram uma técnica de irem casa a casa de pessoas carenciadas comprar os cartões de eleitores e é por causa disso que temos esse grande índice de abstenção. Na segunda volta não haverá abstenção, as pessoas vão às urnas", afirmou.

O candidato às presidenciais apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) disse também que ele e os seus apoiantes estão a pedir às pessoas para irem votar, porque essa é a única forma de "sancionar definitivamente" o PAIGC e o seu candidato, que é Domingos Simões Pereira.

O major-general Umaro Sissoco Embaló chegou à segunda volta das presidenciais, que se realiza em 29 de dezembro, com 27,65% dos votos dos 566.473 mil guineense que foram votar e vai disputar o cargo de Presidente da Guiné-Bissau com Domingos Simões Pereira, que obteve 40,13% dos votos.

Otimista na sua eleição para o cargo, tendo em conta os acordos de apoio político assinados nas últimas semanas com os candidatos da primeira volta que ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares, o candidato disse também que vai conseguir os votos dos indecisos e com a "sua potencialidade e do Madem-G15, Domingos Simões Pereira não tem hipótese".

Aos apoiantes do candidato do PAIGC deixou um recado: "Eu não vou hostilizar ninguém e nem tenho esse direito, porque a Guiné-Bissau não será minha propriedade. Somos todos guineenses".

Questionado sobre se esperava chegar à segunda volta das presidenciais, o antigo primeiro-ministro guineense disse que sim e que dizia às pessoas que só queria chegar à segunda volta, porque lá chegando seria eleito chefe de Estado.

"O Braima Camará (coordenador nacional do Madem-G15) sempre acreditou nisso. Havia pessoas, como sabe, também não podia mobilizar a unanimidade a 100%, com reserva. Mas muita gente via carisma", afirmou.

Se não for eleito, disse que a sua vida vai continuar.

"Antes de ser primeiro-ministro vivia nesta casa, continuei a andar na minha viatura e a levar a mesma vida. Os amigos que tinha antes de ser primeiro-ministro são os mesmos que tenho depois de sair [do cargo] de primeiro-ministro. Continuei nesta casa a levar a mesma vida", disse.

Sissoco Embalo referiu que para si "a política é uma questão de opção".

É por isso que eu digo sempre às pessoas que fui para a política para contribuir, não para ganhar. Eu tenho uma vida normal e sou uma pessoa muito humilde", afirmou.

Caso ganhe as eleições, Umaro Sissoco Embaló não quer gastos em festas de tomada de posse, porque o país não tem dinheiro.

Aos guineenses prometeu que se for eleito Presidente "haverá paz, estabilidade, credibilidade e irmandade para os guineenses e respeito mútuo".