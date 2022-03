"Absurdo". Biden sob fogo cerrado por recusar enviar caças à Ucrânia

O presidente norte-americano avançou várias sanções desde o início do ataque por parte de Moscovo, tendo ainda, sempre em estreita colaboração com os aliados europeus. Mas, para o Congresso, essas medidas não chegam.Na quinta-feira, legisladores de vários comités criticaram a Administração Biden por ter, nesse mesmo dia,e de uma base aérea da NATO na Alemanha.Os mesmos legisladores disseram não entender a razão pela qual a Casa Branca fornece a Kiev mísseis antiaéreos e antitanque, mas traça a linha no fornecimento de caças.“Não apoiamos a transferência de mais aeronaves de guerra à força aérea ucraniana neste momento, e por essa razão não temos interesse em ter essas aeronaves polacas na nossa posse”, explicou o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby.O Departamento de Defesa justificou a decisão com o, pois poderia resultar numa “e numa escalada militar com a NATO”.

Zelensky pediu aviões de guerra aos EUA

A decisão de Joe Biden provocou alvoroço entre republicanos e democratas. “Não percebemos por que é que [os Estados Unidos] estão a travar estes esforços”, disse à CNN a senadora democrata Jeanne Shaheen.Do lado republicano, o senador Jim Risch lembrou que esta é uma decisão “de vida ou de morte” e considerou “absurdo” que o envio de aviões de guerra possa despoletar uma retaliação russa, depois das várias sanções que foram já postas em curso.“Estamos a tirar-lhes os iates e as propriedades de férias,”, declarou.O republicano Rob Portman considerou, por sua vez, que a Casa Branca não deve tomar as decisões estratégicas em nome de Kiev. “A Administração disse-nos que pensa que a Ucrânia precisa mais de armas do que de aviões, por serem mais eficazes no campo de batalha. Em teoria, isto significa que”, criticou.No último sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez uma chamada com membros do Congresso e apelou aos Estados Unidos que proibissem a importação de petróleo russo e fornecessem, precisamente,

EUA e NATO poderão querer proteger-se de retaliações russas

Se, até ao momento, os dois principais partidos norte-americanos têm demonstrado união na resposta ao ataque russo, agora que Joe Biden esgotou as medidas mais óbvias de apoio à Ucrânia abriu-se espaço para desentendimentos e tensões.Um legislador democrata disse à CNN que. “Pensar sobre isso é trabalho da Casa Branca”, defendeu.Entre os analistas políticos há o consenso de que os Estados Unidos e a NATO querem ajudar a Ucrânia a defender-se contra as tropas russas, masOs especialistas sustentam ainda que as primeiras decisões da Administração Biden foram fáceis, e que a partir de agora esta terá de pesar constantemente se avança com ainda mais castigos a Moscovo ou se salvaguarda a NATO de possíveis ataques russos.O Kremlin avançou a 24 de fevereiro com uma ofensiva militar na Ucrânia, empregando forças terrestres e bombardeando várias cidades. Esta sexta-feira, o ministro ucraniano da Defesa avançou que