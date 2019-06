Abuso sexual. Retirada acusação contra Ronaldo

Alexandre Brito - RTP05 Jun, 2019, 08:38 / atualizado em 05 Jun, 2019, 09:17 | Mundo

De acordo com a Bloomberg, o tribunal de Las Vegas, no Estado do Nevada, recebeu um pedido voluntário de desistência do caso. O documento não esclarece se as partes chegaram a qualquer tipo de acordo.





Cristiano Ronaldo sempre negou, de forma pública, as acusações de abuso sexual sobre a norte-americana Katheryn Mayorga, que conheceu em Las Vegas. A mulher, agora com 34 anos, acusava o jogador português de ter sido abusada em 2009 numa suite de um hotel da cidade norte-americana.







A defesa de Ronaldo alegava que o que se passou entre o futebolista e Mayorga foi por mútuo acordo.



Tanto o advogado de Mayorga como o de Cristiano Ronaldo recusaram, até ao momento, qualquer comentário sobre a retirada da queixa, escreve a Bloomberg.







A investigação do caso estava em curso depois de a norte-americana ter apresentado novas informações sobre a alegada violação. Mayorga estava a colaborar com as autoridades. No estado norte-americano do Nevada os crimes sexuais não prescrevem desde que tenham sido devidamente reportados às autoridades.