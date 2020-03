Abuso Sexual. Vaticano envia investigadores para o México

A informação foi divulgada pelos bispos mexicanos que afirmaram que a Conferência Episcopal e o seu Conselho Nacional estão a lutar para proteger os menores, de forma “responsável, transparente e, claro, contra a cultura do abuso e o sistema de acobertar”.



A missão vai ser “um serviço de consultoria técnica, uma ajuda fraterna, um diálogo que ajude a Igreja no México a confirmar os passos já realizados na direção certa para a devida resposta às vítimas de abuso sexual de menores por parte dos clérigos”, afirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, citado pelo Vatican News.



A embaixada do México pediu às vítimas que se apresentassem para falar com os dois investigadores. Foi fornecido um endereço de correio eletrónico e número de telefone para que as vítimas possam fazer as suas denúncias de forma “totalmente privada e confidencial”.



De acordo com um comunicado dos bispos mexicanos, para que “a Igreja possa contribuir de forma eficaz na luta contra este flagelo que se verifica em vários âmbitos da sociedade, como a família, a escola ou o trabalho, a primeira coisa que deve fazer é comprometer-se em erradicar completamente este fenómeno”.

O arcebispo Charles Scicluna e Jordi Bertomeu vão estar no México entre 20 e 27 de março para ajudar a Igreja local a combater abusos.



O arcebispo Franco Coppola, líder da nunciatura apostólica da Cidade do México afirmou que a sede diplomática vai estar à disposição “de todos os que desejem partilhar as suas experiências ou receber orientação e assistência”, garantindo a confidencialidade total das pessoas e do conteúdo das conversas.



O México é um dos países com maior número de casos de abuso sexual por membros da Igreja. Segundo vários relatos, a Igreja mexicana intimida as vítimas para que estas se remetam ao silêncio.



No início deste ano, um grupo de ex-padres preparou uma lista com cerca de 30 clérigos mexicanos que foram acusados de abuso sexual. Documento apresentado ao núncio do Vaticano.



Esta não é a primeira vez que os dois investigadores se juntam. Em 2018, o arcebispo Charles Scicluna e o monsenhor Jordi Bertomeo estiveram a investigar a Igreja chilena e o seu passado histórico de proteção de padres pedófilos, o que originou uma renúncia em massa de bispos do país.