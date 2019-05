Abusos. Decreto papal torna denúncia obrigatória e não questão de consciência

Graça Andrade Ramos - RTP09 Mai, 2019, 16:24 / atualizado em 09 Mai, 2019, 16:29 | Mundo

Papa Francisco reunido no Vaticano com representantes de comunidade romani e sinti, dia 9 de maio de 2019 | Reuters

Se tradicionalmente e durante muitos anos, a prática da denúncia se baseou numa questão de consciência e era feita sem alarde, o que levou à ocultação de milhares de casos, a partir de agora a denúncia é obrigatória.







O decreto papal, intitulado "Vos Estis Lux Mundi" (Vós sois a Luz do Mundo), inclui 19 artigos, relativos desde a denúncia de abusos, à elevação da idade adulta de 16 para 18 anos nos casos de abusos sexuais, e à posse de pornografia infantil.





"Todos nós somos chamados a dar testemunho concreto da fé em Cristo na nossa vida e, de modo particular, na nossa relação com o próximo", escreve o Papa no Motu Próprio referente às novas disposições.





Sublinhando que "os crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis", Francisco lembra especialmente as responsabilidades dos bispos, "sucessores dos apóstolos".





"É bom que se adotem, a nível universal, procedimentos tendentes a prevenir e contrastar estes crimes que atraiçoam a confiança dos fiéis" explica o Papa.





As disposições abrangem especificamente as "ações ou omissões tendentes a interferir ou contornar as investigações civis ou as investigações canónicas, administrativas ou criminais, contra um clérigo ou um religioso".





Estabelecem também a forma como deverá decorrer cada investigação, quem a deverá conduzir, prazos e modos de financiamento.



O decreto surge três meses depois do Papa Francisco se ter reunido com os líderes das conferências episcopais de todo o mundo, para analisar a crise dos abusos sexuais na Igreja.



Crimes e ofensas abrangidos





O Papa define de forma imediata os tipos de abuso abrangidos no decreto, os quais classifica como "delitos contra o sexto mandamento do Decálogo".



I. em forçar alguém, com violência, ameaça ou abuso de autoridade, a realizar ou sofrer atos sexuais;



II. em realizar atos sexuais com um menor ou com uma pessoa vulnerável [definida como toda a pessoa em estado de enfermidade, deficiência física ou psíquica, ou de privação da liberdade pessoal];



III. na produção, exibição, posse ou distribuição, inclusive por via telemática, de material pornográfico infantil, bem como no recrutamento ou indução dum menor ou duma pessoa vulnerável a participar em exibições pornográficas;





Obriga ainda todas as dioceses em todo o mundo a criar "dentro de um ano" sistemas de denúncia simples e acessíveis, encorajando as igrejas locais a envolver especialistas leigos em eventuais investigações.

Obrigação e já não consciência

Acima de tudo, o decreto estabelece uma série de obrigações a todos os consagrados, retirando a questão do foro da consciência. Padres e freiras, terão de relatar aos seus superiores até mesmo simples suspeitas de abusos por parte de clérigos, e sem olhar a cargos hierárquicos.







"Sempre que um clérigo ou um membro dum Instituto de Vida Consagrada ou duma Sociedade de Vida Apostólica saiba ou tenha fundados motivos para supor que foi praticado um dos factos a que se refere o artigo 1, tem a obrigação de assinalar prontamente o facto," refere o decreto.



Além até das leis locais

São também estabelecidos prazos para as investigações locais (noventa dias) e para a resposta do Vaticano, permitindo igualmente queixas retroativas.





Para suportar as investigações, "as Províncias Eclesiásticas, as Conferências Episcopais, os Sínodos dos Bispos e os Conselhos dos Hierarcas podem estabelecer um Fundo destinado a sustentar as despesas com as investigações", refere ainda o decreto.



, ultrapassando os procedimentos diocesanos, acusados muitas vezes de ineficácia ou de encobrimento.OsUma resposta direta ao caso do antigo cardeal morte-americano Theodore McCarrick, expulso do sacerdócio em fevereiro, por abusos sexuais contra menores e adultos, incluindo obrigar seminaristas a dormir com ele."Há anos que dizemos que os padres deviam seguir certas regras restritas, por isso, porque é que iriam os bispos e outros membros da hierarquia da Igreja ficar isentos?", comentou o cardeal Marc Ouellet, responsável pela Congregação para os Bispos, no Vaticano.As expulsões de padres e de bispos condenados internamente por abusos sexuais têm marcado os anuários católicos dos últimos 15 anos, mas só agora essa resposta se está a tornar mais visível. E também só agora a questão legislativa quanto a denúncias e omissões, ficou consagrada num documento específico.O texto não isenta os clérigos de seguir as leis locais que os obriguem a denunciar alegados abusos sexuais às autoridades, sublinhando pelo contrário que "por leis estatais, em particular aquelas que digam respeito a quaisquer obrigações de denúncia às autoridades competentes".O principal investigador do Vaticano para crimes sexuais, o arcebispo maltês Charles Scicluna, explicou aos jornalistas que o propósito dessa secção eO édito papal apela à proteção dos denunciantes, até ao ponto deRecomenda aliás escusa das investigações a bispos que se encontrem em conflito de interesses.