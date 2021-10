Abusos sexuais, fome e ameaças. Agentes fronteiriços dos EUA acusados de maus-tratos a migrantes

Há cerca de seis anos que a Human Rights Watch, organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos, tentava que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos lhe fornecesse informações sobre as condições dos migrantes na fronteira do país.Apesar das leis de liberdade de informação que, nos Estados Unidos, dão a qualquer pessoa o direito de exigir o acesso a informações de agências federais, só agora a ONG conseguiu pôr as mãos nos ficheiros.Os documentos revelam, nomeadamente da Proteção de Alfândega e Fronteiras (CBP, na sigla original) e da Guarda Fronteiriça dos EUA.Os acontecimentos registados ocorreram entre 2016 e 2021 e alguns deles envolvem alegada atividade criminal por parte de agentes federais:são alguns dos crimes citados pela Human Rights Watch.“Os documentos pintam a imagem de. Os EUA devem tomar ações urgentes e sustentadas para travar tais abusos”, defende a ONG internacional.

Migrantes alegadamente impedidos de apresentar reclamações

Um dos casos mais perturbantes diz respeito ao alegado abuso sexual de uma criança denunciado por um supervisor num abrigo de migrantes em São Francisco.“Uma criança pequena foi abusada sexualmente por alguém que acreditamos ser um agente da CBP ou da Guarda Fronteiriça.”, lê-se num dos documentos.Outro episódio terá ocorrido em 2018, quando um requerente de asilo do sexo masculino foi levado para um centro de detenção na Califórnia. De acordo com os documentos a que a Human Rights Watch teve acesso, um guarda disse ao homem que “se este lhe desse sexo, o libertaria”. Quando o migrante recusou, “o agente insultou-o em inglês e disse-lhe que iria prendê-lo para o castigar”.Este tipo de abusos por parte das autoridades fronteiriças não é novidade. Há muito que os agentes que operam junto da fronteira entre os Estados Unidos e o México são acusados de maltratar migrantes. Também as condições das instalações onde os requerentes de asilo são mantidos têm sido criticadas, com muitos a queixarem-se das temperaturas geladas que têm de suportar.Um migrante das Honduras descreveu aoas condições do asilo onde esteve em 2019. “. Dissemos que precisávamos de papel higiénico e água e queixámo-nos dos animais, dos escorpiões que por lá andavam. Havia escorpiões, formigas, carraças, pulgas e diziam-nos que estava tudo bem, que isso se devia ao nosso cheiro”, relatou.Os documentos a que a Human Rights Watch conseguiu agora aceder referemUm homem vindo das Honduras garante que um agente da Guarda Fronteiriça lhe disse que se não desistisse do pedido de asilo, seria “enviado para a prisão e violado”.As informações divulgadas pela organização de defesa dos Direitos Humanos chegam pouco tempo depois de mais um episódio de maus-tratos a migrantes: há cerca de um mês, agentes da Guarda Fronteiriça que se deslocavam a cavalo e transportavam chicotes foram filmados em comportamentos agressivos para com os migrantes que tentavam atravessar a fronteira.