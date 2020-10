AC Milan iguala Atalanta na liderança com bis de Rafael Leão frente ao Spezia

Os ‘carrascos’ do Rio Ave na Liga Europa só chegaram ao golo na segunda parte, com os golos de Rafael Leão, aos 57 e 78 minutos, e do francês Theo Hernández, aos 76, e mantiveram o pleno de triunfos na prova, tal como a Atalanta, que hoje venceu em casa o Cagliari, por 5-2.



AC Milan e Atalanta podem beneficiar da falta de comparência do Nápoles na visita à eneacampeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, devido a dois casos de covid-19 no plantel e um na equipa técnica da formação do sul de Itália.



Os napolitanos, que também somavam por vitórias os encontros disputados, pediram o adiamento do encontro, mas a Liga italiana realçou que o protocolo instituído para o desenrolar da competição durante a pandemia permitia a realização do encontro.



O jogo entre Génova e Torino, que estava previsto para sábado, foi adiado, devido aos 17 casos positivos no plantel genovês.



Nos jogos de hoje, a Atalanta chegou ao intervalo do encontro com o Cagliari a vencer por 4-1, com golos do colombiano Muriel, aos sete minutos, do argentino Gomez (29), do croata Pasalic (37) e do também colombiano Zapata (42), tendo o uruguaio Godin (24) marcado para os visitantes.



O brasileiro João Pedro ainda reduziu para 4-2, aos 52 minutos, mas um golo do holandês Lammers, aos 81, fechou o resultado, que permitiu à Atalanta somar o terceiro triunfo consecutivo e isolar-se na liderança da liga, com dois pontos de vantagem sobre o Sassuolo e sobre o Inter Milão, que hoje empatou 1-1 na visita à Lazio.



Em Roma, o argentino Lautaro Martinez colocou o Inter em vantagem, aos 30 minutos, mas o sérvio Milinkovic-Savic repôs a igualdade, aos 55, num encontro em que ambas as equipas acabaram com 10 jogadores, devido às expulsões de Immobile (70) e Sensi (87).



Capitaneado pelo português Bruno Alves, o Parma conseguiu os primeiros pontos da época, impondo-se ao Verona por 1-0, com um golo apontado no primeiro minuto de jogo pelo esloveno Kurtic.



O Benevento impôs-se por 1-0 ao Bolonha com um golo do suplente Lapadula, aos 66 minutos.