Académico defende que solução PARA A Guiné-Bissau tem de envolver o Senegal

"Há um trabalho diplomático que tem de envolver o Presidente do Senegal [Macky Sall], que tem de ser convencido a convencer os seus amigos dentro da Guiné-Bissau de que o processo judicial e legal tem de chegar ao seu termo", disse Fernando Jorge Cardoso à agência Lusa.

Para este especialista em assuntos africanos, o chefe de Estado senegalês é "uma figura-chave" para a normalização da crise política que se vive na Guiné-Bissau, onde o candidato declarado vencedor das eleições presidenciais de dezembro pela Comissão Nacional de Eleições, Umaro Sissoco Embaló, tomou posse quando ainda decorre no Supremo Tribunal de Justiça um recurso sobre o contencioso eleitoral.

Para Fernando Jorge Cardoso, Umaro Sissoco Embaló está legitimado internamente pelo poder militar, mas não tem o reconhecimento da comunidade internacional, o que cria problemas à capacidade de funcionamento do próprio país, muito dependente do estrangeiro.

"Há um tempo limitado que necessitaria de uma forte ação da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para tentar convencer o Presidente do Senegal a convencer os atores internos da Guiné Bissau a cumprirem os preceitos constitucionais até ao fim, de maneira a que seja normalizada a situação na Guiné-Bissau", sublinhou.

O Senegal, que integra a CEDEAO, foi um dos dois únicos países presentes na posse de Umaro Sissoco Emabaló, e Fernando Jorge Cardoso considera que o chefe de Estado senegalês "não pode lavar as mãos" desta situação.

O candidato dado como derrotado pela CNE, Domingos Simões Pereira, acusou o Senegal de apoiar Sissoco Embaló para salvaguardar os seus interesses económicos na região.

"Se Umaro Sissoco Embaló for empossado na Guiné-Bissau no seguimento disso não acontece tragédia absolutamente nenhuma, mas se isto não acontecer, a possibilidade dessa tragédia está sempre no ar", disse.

Sobre o papel de Portugal, Fernando Jorge Cardoso considerou que "houve uma falta de atenção" das autoridades portuguesas ao terem recebido Umaro Sissoco Embaló antes de terem sido validados os resultados das eleições presidenciais.

"As autoridades portuguesas tentaram emendar a mão, dizendo que tinha sido um encontro privado e distanciando-se do reconhecimento do resultado das eleições, mas a verdade é que ele [Umaro Sissoco Embaló] utilizou isso como propaganda interna. Houve alguma precipitação", disse.

No futuro, defendeu o investigador, Portugal deverá ter "o máximo de cuidado" para não ser "acusado de interferência indevida".

"Portugal tem de atuar através da União Europeia e da CPLP, não deverá atuar sozinho, exceto para defender os nacionais portugueses", disse.

Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor da segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse simbolicamente como Presidente guineense na quinta-feira, numa altura em que o Supremo Tribunal de Justiça ainda analisa um recurso de contencioso eleitoral interposto pela candidatura de Domingos Simões Pereira.

Na sequência da posse, o autoproclamado chefe de Estado demitiu Aristides Gomes do cargo de primeiro-ministro, substituindo-o por Nuno Nabian.

Cipriano Cassamá, presidente do parlamento e segunda figura da hierarquia do Estado guineense, foi investido Presidente da República Interino pela maioria política da Assembleia Nacional Popular (ANP), que não reconhece a posse de Umaro Sissoco Embaló como chefe de Estado e entende estar criada uma situação de vacatura com a saída do Presidente cessante José Mário Vaz.

Após estas decisões, os militares ocuparam várias instituições de Estado e horas depois Cipriano Cassamá renunciaria ao cargo denunciando ameaças à sua integridade física.