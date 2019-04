Acelerado desaparecimento de biodiversidade debatido em Paris

Numa altura em que se fala do acelerado desaparecimento de biodiversidade e numa nova extinção em massa de espécies de seres vivos, urge validar o diagnóstico cientifico sobre o estado mundial da natureza.

A sessão plenária, que decorre de 29 de abril a 4 de maio, visa a discussão entre 132 países membros e especialistas do IPBES e pretende alertar para o risco de extinção cerca de um milhão de espécies.Um relatório preliminar recente das Nações Unidas, com cerca de 1800 páginas revela dados sobre a aceleração da perda de ar puro e água potável, de florestas que absorvem CO2 e a diminuição de insetos polinizadores e de peixes ricos em proteínas e da capacidade de as florestas bloquearem tempestades."As provas são incontestáveis: a nossa destruição da biodiversidade e dos ecossistemas atingiu níveis que ameaçam o bem-estar da humanidade, pelo menos tanto quanto as alterações climáticas induzidas pelo homem", afirmou, na abertura da sessão, Robert Watson, presidente da Plataforma Intergovernamental Científica e Política da Biodiversidade e Ecossistemas (IPBES).No mesmo relatório, revela-se que a Humanidade comprometeu os recursos naturais, assim como o seu futuro, e é a principal causa de risco de extinção de cerca de um milhão de espécies de seres vivos.“Meio milhão a um milhão de espécies estarão em risco de extinção, muitas delas nas próximas décadas”, alerta a investigação do IPBES.Acompanhado por um resumo, este relatório ainda será discutido e revisto e aguarda ainda algumas alterações. No entanto, os valores levantados neste documento não podem ser alterados.O estado da biodiversidade deve ser tão preocupante quanto as previsões da mudança climática e, nesse sentido, a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Ecossistemas reúne-se com intuito de fazer a primeira avaliação global dos ecossistemas em quase 15 anos, seguindo o modelo dos relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas).O IPBES, fundado em 2012, reúne cientistas e políticos em volta de questões sobre a biodiversidade.