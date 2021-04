Acesso justo à vacinação. A mensagem central da Cimeira Ibero-Americana

Num breve discurso diante da reunião plenária de chefes de Estado e de governo ibero-americanos, em Andorra, Marcelo Rebelo de Sousa homenageou as vítimas da pandemia e apelou à cooperação global contra a Covid-19, defendendo o multilateralismo e o Direito Internacional.", considerou o Presidente da República.Neste ponto, o Chefe de Estado português salientou a importância do apoio às propostas do secretário-geral das Nações Unidas, "o português e, portanto, ibero-americano, António Guterres, com a sua capacidade única de mobilização para que as instituições internacionais cumpram a sua missão ajudando os povos afogados nas suas dívidas públicas".

Guterres critica “perigosos nacionalismos”

Guterres também discursou, por videoconferência, na cimeira e foi uma das vozes mais críticas."O lançamento de vacinas gerou esperança, deram-se passos importantes na criação do mecanismo Covax e uma lista crescente de países está a receber as vacinas através deste mecanismo.", declarou o antigo primeiro-ministro português.Guterres avisou então que,

Daniela Santiago e Pedro Ribeiro, enviados especiais da RTP a Andorra

O secretário-geral da ONU lançou depois um apelo ao aumento do financiamento do mecanismo Covax e defendeu que "o mundo deve unir-se para produzir e distribuir suficientes vacinas para todos, o que significa pelo menos duplicar a capacidade de fabricação em todo o mundo".

Ao apelo crítico do secretário-geral da ONU juntaram-se palavras duras de presidentes de países como a República Dominicana ou a Guatemala, que acusam a União Europeia de falta de solidariedade e de um verdadeiro fracasso na distribuição equitativa das vacinas.

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu, por sua vez, que “Portugal acompanha a preocupação” destas nações e sublinhou que o compromisso que saiu desta cimeira reforça o apoio aos países ibero-americanos em matéria financeira, relembrando que foram aprovadas propostas por unanimidade “e Portugal teve um papel importante”.No final desta cimeira,António Costa também sublinhou que Portugal se tem associado aos esforços de vacinação global, através da contribuição conjunta da União Europeia destinada à Covax, "mas também diretamente no apoio aos Países Africanos de Expressão Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, para onde serão redirecionadas cinco por cento das vacinas adquiridas por Portugal"."Também no âmbito da nossa presidência do Conselho da União Europeia, temos impulsionado a criação de um Mecanismo Europeu de Partilha de Vacinas, através do qual os Estados-Membros poderão canalizar vacinas para países terceiros, sendo a América Latina uma das regiões prioritárias", acrescentou o primeiro-ministro.

Costa defende tratado para prevenir futuras pandemias

Ainda sobre a pandemia, o primeiro-ministro português defendeu a urgência de um tratado internacional para prevenir futuras pandemias.O chefe do Executivo disse que se há lição a retirar deste ano de pandemia da Covid-19 "é que, justificou.Durante esta cimeira foi também assinada uma convenção para impelir a circulação de talento no espaço ibero-americano.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estiveram entre os cinco chefes de Estado e de Governo que participaram fisicamente neste encontro de 22 países. Os restantes chefes de Estado dos países latino-americanos participam nos trabalhos da cimeira por videoconferência devido à pandemia.