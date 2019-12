Acidente aéreo no Cazaquistão faz 12 mortos

O avião, com 93 passageiros e cinco tripulantes a bordo, partiu do aeroporto de Almata em direcção à capital do Cazaquistão.



O acidente aconteceu no momento da descolagem.



O aparelho, da companhia Bek Air, começou a perder altitude, embateu numa vedação e logo a seguir despenhou-se sobre um edifício de dois andares.



Morreram 12 pessoas, 49 estão hospitalizadas, algumas em estado grave.