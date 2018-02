Partilhar o artigo Acidente com autocarro na ilha indonésia de Java faz pelo menos 27 mortos Imprimir o artigo Acidente com autocarro na ilha indonésia de Java faz pelo menos 27 mortos Enviar por email o artigo Acidente com autocarro na ilha indonésia de Java faz pelo menos 27 mortos Aumentar a fonte do artigo Acidente com autocarro na ilha indonésia de Java faz pelo menos 27 mortos Diminuir a fonte do artigo Acidente com autocarro na ilha indonésia de Java faz pelo menos 27 mortos Ouvir o artigo Acidente com autocarro na ilha indonésia de Java faz pelo menos 27 mortos

Tópicos:

Java,