Acidente com automóvel autónomo causa uma morte nos Estados Unidos

A Uber suspendeu de imediato todos os testes de estrada na zona de Phoenix, Pittsburgh, São Francisco e Toronto. Os testes estavam a decorrer há vários meses, com as empresas tecnológicas a competirem para serem as primeiras com carros que operam por si próprios.

O carro estava no modo de auto-condução, apesar de ter um motorista ao volante, quando embateu em Elaine Herzberg, de 49 anos, que estava numa bicicleta, com a mulher a morrer já no hospital.

A CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, expressou as suas condolências na sua conta na rede social Twitter e disse que a empresa está a trabalhar com a polícia local na investigação do acidente.

Ronald Elcock, da polícia de Tempe, afirmou que as autoridades ainda não têm conclusões sobre quem tem culpa no acidente.