Acidente de viação mata 16 peregrinos no Iraque

O acidente ocorreu numa estrada a norte de Bagdade entre as localidades de Doujail e Samarra, disse o diretor dos serviços de saúde da província de Salaheddine, Khaled Burhane.

Além dos 16 mortos, 13 pessoas ficaram feridas, disse Burhane, sem dar pormenores sobre as circunstâncias do acidente.

A mesma fonte acrescentou que a maioria dos mortos eram peregrinos xiitas do Irão, segundo a agência noticiosa francesa AFP.

Todos os anos, milhões de peregrinos xiitas, incluindo um grande número de iranianos, deslocam-se a Kerbala, no centro do Iraque, para o Arbain, uma das maiores reuniões religiosas do mundo.

O Arbain assinala o 40.º dia de luto pelo martírio do Imã Hussein, neto do profeta Maomé e figura fundadora do Islão xiita.

Mais de 2,6 milhões de peregrinos entraram no Iraque através de postos fronteiriços terrestres ou aeroportos desde o início de Arbain, disse o Ministério do Interior iraquiano na sexta-feira.

O evento, que culmina este ano a 06 e 07 de setembro, é regularmente acompanhado de acidentes rodoviários num país com infraestruturas em ruínas após anos de guerra.

Em 2022, mais de 4.900 pessoas morreram em acidentes rodoviários no Iraque, uma média de mais de 13 mortes por dia, segundo dados do Ministério da Saúde.