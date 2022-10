Acidente entre comboio e camião de combustível causa grande incêndio no México

O choque entre um comboio e o camião com combustível, na quinta-feira, provocou um incêndio que destruiu pelo menos 120 habitações na rua paralela à linha de ferro, tendo as autoridades retirado cerca de 1.500 pessoas da área. Segundo Eduardo Muñoz de León, responsável da Coordenação Estadual de Proteção Civil de Aguascalientes, ficaram ainda danificados 50 carros que estavam estacionados nas imediações e caiu uma ponte que estava em manutenção, com o impacto da explosão.















Numa publicação nas redes sociais, o autarca local, Leo Montañez, refere que estavam em risco perto de 300 casas na área do acidente e que alguns residentes foram encaminhados para hospitais. Não há notícia de mortes.

“No relatório médico não temos ninguém internado, três pessoas foram levadas ao Hospital Tercer Milenio devido a intoxicação pelo fumo, mas não houve necessidade de internamento”, explicou à imprensa local Rubén Galaviz Tristán, chefe da Secretaria de Estado da Saúde.







Ainda não está esclarecido o que desencadeou o acidente que provocou a explosão. Os primeiros relatórios indicavam que o camião teria colidido com o comboio, mas segundo a Reuters o veículo que transportava combustível atingiu um viaduto. Leo Montañez pediu, contudo, aos moradores das redondezas, como Coahuila, Chihuahua, Michoacán e Tamaulipas, que desocupassem as casas e negócios para evitar riscos maiores enquanto as autoridades investigam o incidente e avaliam os danos.





Perante a necessidade de evacuação das habitações, a Associação Mexicana de Hotéis e Motéis Estatais (AMHMA) solidarizou-se e ofereceu alojamento aos moradores desalojados. Também os serviços de transporte público e taxis ofereceram a deslocação das famílias para os alojamentos definidos pelas autoridades.



“Viemos dar apoio a todas as pessoas que sofreram com este acidente. Viemos transferi-los para os lugares designados que o governo estadual lhes concedeu", comentou um motorista num vídeo divulgado pela administração de Aguascalientes.





As imagens do incêndio foram largamente partilhadas nas redes sociais. Num dos vídeos, vê-se um comboio a passar na linha de ferro rodeado de chamas.