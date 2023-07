Acidente fatal em mina chinesa ocultado pela empresa

O desastre ocorreu em 27 de junho e foi "intencionalmente ocultado" pela empresa mineradora, disse o Departamento de Segurança do Trabalho da cidade de Fuxin, de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

As autoridades locais receberam informações sobre o acidente na terça-feira, sete dias depois de ter ocorrido, tendo criado um grupo para investigar o caso.

Os sete feridos estão a receber tratamento médico em hospitais.

As minas e, em particular, as minas de carvão - fonte de 60% da energia produzida na China - continuam a registar um elevado número de acidentes no país asiático, embora o número de vítimas mortais tenha diminuído significativamente nos últimos anos.