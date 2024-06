Acidente ferroviário provoca sete mortos na Eslováquia

Um balanço inicial apontava para cinco mortos.

Cerca de 200 pessoas estavam a bordo do Eurocity quando o acidente ocorreu, pouco depois das 16h00 de quinta-feira em Lisboa na cidade de Nove Zamky, informou a polícia e a empresa ferroviária eslovaca ZSSK.

As mortes e os feridos foram confirmados pelos serviços de socorro da Eslováquia e a ZSSK indicou que nenhuma das vítimas mortais estava a bordo do comboio.

Imagens de vídeo mostraram a locomotiva da composição em chamas, e autoridades ferroviárias descreveram que o autocarro ficou gravemente danificado no acidente.

O ministro do Interior, Matus Sutai Estok, visitou o local do acidente e disse que os mortos ainda não tinham sido identificados.

A principal linha ferroviária que liga Bratislava, a capital da Eslováquia, a Budapeste, deverá permanecer fechada.

Os passageiros retidos a bordo do comboio envolvido no acidente estavam a ser transportados de autocarro para a cidade de Sturovo, na fronteira com a Hungria, de acordo com a ZSSK.

O maquinista da locomotiva, um cidadão checo, escapou com queimaduras leves, disse a empresa proprietária da ferrovia da República Checa. Os outros quatro feridos eram viajantes que seguiam no autocarro, cujo motorista sobreviveu ao acidente.

Os feridos foram transportados para hospitais em vilas e cidades próximas porque o hospital local foi encerrado na quinta-feira, depois de ter sido parcialmente inundado após fortes chuvas durante a noite.

Não ficou ainda claro o que causou o acidente e as autoridades estão a investigar.

O presidente eslovaco, Peter Pellegrini, que está em Bruxelas a participar numa cimeira de líderes da União Europeia, apresentou as condolências aos familiares das vítimas.

"Desejo aos feridos uma rápida recuperação e agradeço aos médicos e às equipas de resgate pelo trabalho realizado", disse Pellegrini.