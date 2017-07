Acidente rodoviário na Alemanha provoca vários mortos

RTP 03 Jul, 2017, 13:40 / atualizado em 03 Jul, 2017, 14:58 | Mundo

No interior do autocarro turístico seguiam 48 pessoas, entre eles dois condutores. A colisão ocorreu perto das 7h00 locais, na autoestrada A9, perto de Muenchberg, na Baviera.



O ministro dos Tansportes, Alexander Dobrindt, adiantou ainda que o calor provocado pelo incêndio foi tal que apenas a estrutura do autocarro está reconhecível. “Podemos imaginar o que isso significa para os passageiros”, declarou o ministro, citado pela agência France Presse.



As autoridades ainda procuram identificar sete pessoas. A polícia ainda encetou esforços para provocaram quem pudesse ter fugido do local em pânico, mas essas buscas revelaram-se infrutíferas. Desde cedo que a políca local assumiu que todos as pessoas desaparecidas poderiam ter perdido a vida no acidente.



Dos 30 feridos registados neste acidente, dois estão em estado crítico. Este é um dos mais graves acidentes rodoviários dos últimos anos na Europa.



Mais de duas centenas de pessoas foram mobilizadas para este acidente, bem como diversas ambulâncias e helicópteros.

Não haverá portugueses entre vítimas

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirmou que "não haverá" portugueses entre as vítimas do acidente rodoviário na Alemanha.



Contactado pela Lusa, o secretário de Estado precisou que se tratava de uma "excursão de idosos que estavam a viajar de uma cidade para outra na jurisdição de Estugarda".



"Aparentemente serão todos alemães e não haverá portugueses entre as vítimas", disse, referindo que os serviços consulares portugueses acompanharam o caso.