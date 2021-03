ACNUR diz que grande parte das 137 pessoas que morreram em ataque no Níger eram deslocadas

Num comunicado citado pela agência noticiosa Efe, o ACNUR condenou "nos termos mais veementes" os ataques na região nigerina de Tahoua, junto à fronteira com o Mali, acrescentando que está a avaliar as necessidades dos sobreviventes para proteger as pessoas afetadas e garantir os cuidados médicos necessários.

A agência da ONU para os refugiados lançou também um apelo urgente para as partes em conflito no Sahel para protegerem civis, os deslocados e as comunidades que os acolhem, sublinhando que estes são os mais afetados pelos crescentes ataques `jihadistas` no Burkina Faso, Mali e Níger.

As regiões nigerinas de Tahoua, palco dos ataques de domingo, e Tillabéri, localizada na fronteira com o Mali, albergam atualmente cerca de 204 mil refugiados e deslocados internos.

De acordo com o ACNUR, Níger, Burkina Faso e Mali estão no "epicentro de uma das crises de refugiados e de falta de proteção com crescimento mais rápido do mundo", assinalando que o Sahel alberga já quase três milhões de refugiados e deslocados internos.

Embora não tenham sido até agora reivindicados, os ataques de domingo apresentam, de acordo com observadores, semelhanças com outras ofensivas por grupos `jihadistas` ativos nesta zona.

A região de Tillabéri, localizada na zona das "três fronteiras" Níger-Mali-Burkina Faso, frequentemente atacada por grupos `jihadistas`, é também altamente vulnerável à insegurança alimentar crónica, agravada pelo estado de emergência.

Além dos grupos `jihadistas`, a região de Tillabéri alberga também grupos antiterroristas, que os especialistas dizem ter levado a um aumento de milícias étnicas, alimentado as tensões intercomunitárias.

Na semana passada, 66 civis morreram ao regressarem de um mercado local de Banibangou, na região ocidental de Tillabéri.

Em 02 de janeiro, ataques semelhantes resultaram na morte de mais de 100 pessoas, segundo um balanço do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês).

Em 12 de janeiro, o OCHA divulgou uma nota em que estimava que cerca de 10.600 pessoas tivessem abandonado as suas casas nas aldeias de Tchoma-Bangou e Zaroum-Dareye, no sudoeste do país, para outros locais da região de Tillabéri.

Esses ataques, bem como os que os antecederam na mesma região, levaram então ao encerramento ou suspensão de 17 mercados rurais nos departamentos de Abala, Banibangou e Ouallam, afetando o acesso da população a alimentos e a serviços sociais básicos.

Há vários anos que o Níger -- tal como os vizinhos Mali e Burkina Faso - é alvo de ataques `jihadistas` nas zonas oeste e sudeste, tendo já morrido centenas de pessoas.

Em maio passado, 20 pessoas, incluindo crianças, foram mortas em duas aldeias em Anzourou (região de Tillabéri) e há cerca de duas semanas, pelo menos 34 pessoas foram mortas e 100 outras ficaram feridas em Toumour, na região de Diffa (sudeste), perto da Nigéria, por membros do grupo `jihadista` Boko Haram, de acordo com as autoridades.