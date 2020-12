ACNUR pronto para prestar apoio humanitário em Tigray

Na quarta-feira, as Nações Unidas assinaram um acordo com o Governo etíope para o acesso humanitário "sem restrições" à região, que vinha a exigir há várias semanas, alertando para uma potencial catástrofe em Tigray.

Num comunicado, o ACNUR aponta que tem "recebido continuamente relatos perturbadores sobre campos de refugiados eritreus na região".

"Os detalhes dos danos e as perturbações continuam desconhecidos até que sejamos capazes de os alcançar e verificar a informação", acrescenta o documento.

O ACNUR adianta que está a ser discutida com a agência federal etíope para os refugiados a logística do acordo.

No comunicado, a agência das Nações Unidas regista que o número de refugiados etíopes no Sudão é agora de 47 mil, com mais de um milhar a ter atravessado a fronteira na quinta-feira.

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, lançou em 04 de novembro uma operação militar na região de Tigray (norte do país), após meses de tensão crescente com as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF, na sigla em inglês).

Desde então, a região tem sido palco de ofensivas militares por ambas as partes, com o disparo de foguetes e de incursões para a captura de cidades.

Com as comunicações e os transportes limitados -- ou mesmo cortados --, é difícil conhecer a extensão do conflito na região que conta com seis milhões de pessoas.

De acordo com os dados mais recentes das Nações Unidas, mais de 47.000 etíopes fugiram para o Sudão, primeiro pressionando a generosidade das comunidades locais e depois desafiando a capacidade dos grupos humanitários que se apressaram a criar um sistema para os alimentar e abrigar.

Quase metade dos refugiados são crianças, disse a Organização das Nações Unidas, e muitas pessoas vieram sem nada.