ACNUR quer concluir em seis semanas repatriamento de refugiados da RDCongo em Angola

"O outro evento importante é o retorno organizado dos refugiados da RDCongo para o Cassai, que esperamos concluir em seis semanas daqueles que ainda permanecem em Angola. Já retornaram espontaneamente cerca de 14.000 e que estamos também a assistir lá na RDCongo", afirmou hoje, em Luanda, Wellinton Carneiro, oficial sénior do ACNUR em Angola.

O Governo angolano anunciou hoje que, a partir da próxima semana, tem início um novo processo de repatriamento voluntário organizado dos restantes 10.000 refugiados da República Democrática do Congo (RDCongo), instalados no centro de acolhimento do Lóvua.

"Dos mais de 36.000 refugiados que entraram, em março de 2017, até ao mês passado [setembro] contabilizavam-se no banco de dados cerca de 24.000 e desse número mais de 14.000 já regressaram de forma espontânea com todo o apoio do Governo angolano e a partir da próxima semana iniciaremos mais um processo de repatriamento voluntário", disse hoje Alfredo Leite, consultor do gabinete do secretário de Estado angolano para a Ação Social.

O processo de repatriamento voluntário organizado dos refugiados da RDCongo, que se encontram, desde 2017, no centro de acolhimento do Lóvua, decorre de um acordo tripartido assinado entre os Governos de Angola e da RDCongo, juntamente com o ACNUR.

Em agosto passado, mais de 16.000 refugiados da província congolesa de Cassai manifestaram desejo de regressar ao seu país e milhares já regressaram "espontaneamente" ao seu país.

À margem da segunda conferência sobre a "Política Migratória e de Refugiados em Angola", realizada pela Rede de Proteção ao Migrante e Refugiado em Angola, Wellinton Carneiro assegurou que desta vez o repatriamento "será mais organizado".

Nesta conferência, que decorreu em Luanda, o Governo angolano anunciou que está a concluir a adesão à Convenção das Nações Unidas sobre Apatridia, que defende o direito dos apátridas, garantindo "trabalho" para o cumprimento das obrigações da convenção.

"Foram emitidas as cartas de adesão e já foram feitas o seu depósito junto da ONU. Na próxima semana haverá uma conferência mundial, em Genebra, onde, sob os auspícios das Nações Unidas, vai fazer-se um balanço e continuidade da campanha para o banimento do estatuto da apatriadia", afirmou hoje a secretária de Estado dos Direitos Humanos angolana, Ana Celeste.

O oficial sénior do ACNUR aplaudiu o passo do Governo de Angola, considerando que o depósito das cartas de adesão junto das Nações Unidas se "traduz já na ratificação do documento" e vai concorrer para a "redução de casos de apatridia e garantia de proteção".

Para Wellinton Carneiro, é importante as autoridades angolanas responderem ao "clamor" dos refugiados que se encontram, "há anos, com documentos expirados, para não serem confundidos com um imigrante ilegal".

"E isso é a pendência mais importante que esperamos resolver muito em breve", apontou, referindo que apesar de instituído, o Conselho Nacional de Refugiados "precisa de dinamismo" também para responder à situação de cerca de 150 crianças refugiadas "fora do sistema de ensino".