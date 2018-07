Ações do Twitter caem 18%

RTP27 Jul, 2018, 17:03 | Mundo

“Os resultados do segundo trimestre refletem o trabalho que estamos a fazer para garantir que todas as pessoas recebem o valor do Twitter”, disse Jack Dorsey, CEO da empresa.



A empresa, sediada em São Francisco, alertou os investidores para uma nova queda do número de utilizadores. A suspensão e a remoção de várias contas foram a razão para o número de utilizadores ter diminuído. A maior parte foi nos Estados Unidos.

Entre maio e junho, o Twitter eliminou mais de 70 mil contas falsas.

A empresa disse aos investidores que a queda tem a ver com “o impacto das decisões que tomamos para dar prioridade à saúde da plataforma”.



Dorsey, em comunicado, disse que os utilizadores cresceram 11% em comparação ao ano passado, segundo a BBC. As vendas também subiram para 24%, valor acima das estimativas dos analistas. Esse crescimento foi beneficiado pelos anúncios durante o campeonato do Mundo na Rússia.



Embora o terceiro trimestre tenha ficado marcado pelo lucro de 10 milhões de dólares, a concorrência pela publicidade online é forte.



“Estamos orgulhosos das melhorias que as pessoas estão a ver no Twitter. Acreditamos que o valor da plataforma é saudável e as pessoas sentem-se seguras ao expressarem-se livremente”, disse a empresa.



No início deste ano, o Twitter admitiu que mais de 50 mil contas ligadas à Rússia usaram a plataforma para publicar material relativo às eleições de 2016 nos EUA. Pelo menos 677 mil americanos viram as publicações.



A queda das ações do Twitter aconteceu um dia depois das ações do Facebook terem caído para 19%. A empresa perdeu três milhões de utilizadores na Europa desde a violação de dados da Cambridge Analytica.



“Chegamos a um ponto de inflexão das redes sociais? As ações do Twitter caíram para 18% depois da queda do Facebook”, disse Niel Wilson, analista chefe de mercado da Markets.com.



“Toda a gente sabia que o Twitter estava cheio de contas falsas. (…) Tanto o Twitter como o Facebook foram seriamente afetados por notícias falsas, contas falsas e acusações de interferências russas. Mas, sem dúvida, o Twitter parece estar em melhor forma, já que os esforços para monitorizar a plataforma estão a funcionar, enquanto vemos preocupações fundamentais sobre o modelo de publicidade do Facebook”, acrescentou.