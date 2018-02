Partilhar o artigo Ações no terreno estão a ameaçar solução de dois Estados no Médio Oriente alerta Guterres Imprimir o artigo Ações no terreno estão a ameaçar solução de dois Estados no Médio Oriente alerta Guterres Enviar por email o artigo Ações no terreno estão a ameaçar solução de dois Estados no Médio Oriente alerta Guterres Aumentar a fonte do artigo Ações no terreno estão a ameaçar solução de dois Estados no Médio Oriente alerta Guterres Diminuir a fonte do artigo Ações no terreno estão a ameaçar solução de dois Estados no Médio Oriente alerta Guterres Ouvir o artigo Ações no terreno estão a ameaçar solução de dois Estados no Médio Oriente alerta Guterres

Tópicos:

Jerusalém, Jordânia, ONU, Oriente Israel, Palestiniano,