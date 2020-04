Acordo cambial com Portugal permitiu a Cabo Verde convergir inflação

Publicado na Revista de Estudos Económicos lançada este mês pelo Banco de Portugal, o estudo em causa analisa os 20 anos (1998 -- 2018) do Acordo de Cooperação Cambial entre Portugal e Cabo Verde, a sua evolução e desafios, assumindo que "con?gura um caso de sucesso que merece ser analisado".

"O aumento do rendimento médio `per capita` de Cabo Verde, no contexto de maior abertura ao exterior, foi um dos fatores mais relevantes que marcaram as últimas duas décadas", destaca o estudo.

Assinado por Ana Correia, Vanda Cunha, Fernando Heitor, José Maria e Luís Saramago, começa por recordar que o ACC teve como "objetivos primordiais" a promoção da "estabilidade macroeconómica e ?nanceira e a abertura ao exterior" do arquipélago.

Em março de 1998, levou ao estabelecimento de uma taxa de câmbio fixa entre o Escudo de Cabo Verde (CVE) e o escudo de Portugal (PTE), inicialmente de 0,55 CVE/PTE. Com a introdução do Euro (EUR) e a adesão de Portugal à moeda europeia, a conversão passou para 110,265 CVE/EUR.

A taxa de câmbio entre as moedas portuguesa e cabo-verdiana "permaneceu inalterada desde a sua ?xação inicial", no âmbito do acordo, concluiu o estudo, que também realça dois aspetos macroeconómicos, comparando a inflação de Cabo Verde (1,9% em 2019) e da Zona Euro (1,4% em 2019).

"A in?ação na economia cabo-verdiana abrandou de forma sustentada após a introdução do acordo, convergindo para os níveis da área do Euro, em linha com o primeiro dos dois principais objetivos visados no âmbito do ACC", destacam os autores do estudo, acrescentando ainda: "Os indicadores relativos ao comércio externo e ao investimento direto estrangeiro re?etem um aumento expressivo da abertura ao exterior por parte da economia cabo-verdiana".

O estudo nota ainda que a política monetária de Cabo Verde, "com o objetivo primordial de assegurar a estabilidade de preços, revelou-se credível" e que "a in?ação convergiu para níveis próximos dos observados na área do Euro".

Ao longo dos 20 anos analisados no estudo, os autores referem que a taxa de câmbio efetiva do CVE registou "uma apreciação real face ao seu nível inicial apenas por duas vezes e de forma transitória", sendo "pouco pronunciada".

"Para o conjunto do período, observa-se uma depreciação real de 7,0%. A competitividade-preço da economia cabo-verdiana (tanto quanto pode ser aferida por este indicador) foi assim preservada, evitando um dos principais riscos associados a este tipo de regime cambial", refere ainda o estudo.

Entre os desa?os para o futuro do ACC, os autores destacam, em particular, "a necessidade de continuar o processo de consolidação orçamental e a promoção do crescimento económico" em Cabo Verde.

"Os esforços de quali?cação da mão-de-obra, a par do objetivo de dinamizar o investimento produtivo, devem por conseguinte permanecer uma prioridade", sublinham, numa análise que não incorpora os efeitos da crise económica que o arquipélago já vive, devido à pandemia de Covid-19.