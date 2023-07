Acordo cereais. Presidente russo exige cumprimento de promessas ocidentais

O acordo de cereais do Mar Negro expira dentro de quatro dias e Vladimir Putin diz que não o prolongará se as condições impostas pela Rússia não forem atendidas.

As Nações Unidas defendem que o programa deve continuar, para conter os preços dos alimentos e fazer chegar os cereais aos países que precisam de ajuda humanitária.



Desde julho do ano passado, mais de 32 milhões de toneladas de bens foram exportadas de três portos ucranianos com saída para o Mar Negro.



Uma falha neste acordo afetaria gravemente a segurança alimentar.



O secretário-geral da ONU, escreveu a Putin para propor a ligação de uma subsidiária do banco agrícola da Rússia ao sistema de pagamento internacional SWIFT.



A ideia de António Guterres era propor uma moeda de troca mas Putin diz agora nunca ter recebido a carta.