Acordo com Ruanda para reforçar cooperação e combate

O acordo assinado em Kigali, capital ruandesa, prevê "a adoção de novas estratégias para lidar com os desafios enfrentados nos últimos seis meses" em Cabo Delgado, referiu o brigadeiro Chongo Vidigal, chefe do Estado-Maior do Exército de Moçambique, citado em comunicado pelo Ministério da Defesa do Ruanda.

Ronald Rwivanga, porta-voz da Força de Defesa do Ruanda, acrescentou que "entre as decisões tomadas inclui-se a expansão das esferas de cooperação em termos de capacitação das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, bem como a melhoria do `modus operandi` das forças conjuntas no teatro operacional", no norte do país.

A assinatura do acordo concluiu discussões que decorreram desde domingo entre as delegações de defesa e segurança de Moçambique e do Ruanda para rever a situação de combate à insurgência na província nortenha.

Participaram nos encontros, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Moçambique (FADM), almirante Joaquim Mangrasse, o chefe do Estado-Maior da Defesa do Ruanda, general Bosco Kazura, bem como os comandantes da polícia de ambos os países, general Bernardino Rafael e o inspetor general Dan Munyuza, respetivamente.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Desde julho de 2021, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu recuperar várias zonas, mas o conflito alastrou em novembro para a província vizinha do Niassa.