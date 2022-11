Acordo COP27. Zero e Oikos deixam elogios e críticas

As organizações Zero e Oikos elogiam o avanço do fundo de perdas e danos, mas consideram que a redução das emissões fica muito aquém do necessário. Para estas duas organizações que estiveram na COP27, o texto final não reflete a necessidade de eliminar gradualmente todos os combustíveis fósseis, condição essencial para travar o aquecimento global.