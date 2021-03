Acordo da Guiné-Bissau com o Senegal sobre Casamança sem conhecimento do parlamento "é muito grave"

"Acho que é absolutamente inacreditável que se continue a ouvir falar da existência de um acordo entre a Guiné-Bissau e o Senegal visando a situação de Casamança sem que seja do conhecimento da Assembleia Nacional Popular, sem que o povo guineense saiba de que acordo se está a fazer referência", disse Domingos Simões Pereira.

Em entrevista à Lusa no dia em que regressa à Guiné-Bissau depois de um ano a viver em Portugal, o líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) considerou que esta situação "é muito grave" e promete levantar esta questão quando voltar a assumir o seu cargo de deputado.

Referindo que o conflito em Casamança "é uma herança que os Estados da Guiné-Bissau e do Senegal receberam das antigas potências coloniais", Domingos Simões Pereira lamentou a posição daqueles que pensam que este "é um assunto que se resolve pela força e pelas armas".

Para o líder do PAIGC, a melhor forma de resolver o conflito é recorrer a "mecanismos de regulação", nomeadamente "do Direito internacional".

"Se não for esse o mecanismo, eu tenho medo, receio que continuemos numa deriva que circunstancialmente podem significar vitórias para um ou outro, mas nunca aquelas vitórias que são celebradas com o fim das hostilidades e um clima de tranquilidade e paz", referiu.

Em janeiro, as autoridades senegalesas lançaram mais uma ofensiva contra o Movimento das Forças Democráticas de Casamança (MDFC), depois de as forças militares do Senegal terem denunciado abusos de rebeldes contra civis e para destruir campos de cânhamo (planta de canábis) indianos atribuídos à rebelião.

Os rebeldes de Casamança ameaçaram entrar na Guiné-Bissau se sofrerem ataques das tropas senegalesas a partir de território guineense, acusando as autoridades de Bissau de se terem aliado ao Senegal contra a região independentista, nomeadamente o chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, amigo pessoal do Presidente senegalês, Macky Sall.

O MFDC luta desde 1982 pela independência de Casamança, limitada a sul pela Guiné-Bissau e a norte pela Gâmbia.

Em entrevista à Lusa em 03 de março, o Presidente guineense recusou qualquer envolvimento no conflito.

"O problema de Casamança pertence aos senegaleses, nós não nos metemos, somos um país de pessoas sérias. Há pessoas que gostam de falar, que faz parte do quotidiano deles, não me meto nos problemas de Casamança, isso não nos pertence", afirmou Sissoco Embaló.

Casamança foi trocada por Portugal com a França no século XVII, passando a integrar o Senegal, após a independência desta antiga colónia francesa, em 1960.

A integração é contestada pelos rebeldes - estimados entre 4.000 e 5.000 - que há 40 anos reclamam a independência de uma das regiões com mais recursos do país, considerada o "celeiro" do Senegal e com reservas de petróleo `offshore` ainda inexploradas, mas que os independentistas consideram ter sido marginalizada em matéria de desenvolvimento.

Questionado sobre eventuais consequências para a Guiné-Bissau das manifestações no vizinho Senegal contra o Presidente Macky Sall e de apoio ao líder da oposição, Ousmane Sonko, o líder do PAIGC escusou-se a fazer uma leitura política.

"O Senegal é um país vizinho e quando nós partilhamos a mesma fronteira, uma fronteira que é permeável e tem sido um ponto crítico nas nossas relações [...] nós temos de ser muito cuidadosos naquilo que dizemos ou pensamos", disse, afirmando apenas que as manifestações são a "expressão da liberdade do povo senegalês".